劉德華為新城知訊台節目《梨事會》環節「我芝訂」擔任嘉賓，接受主持陳小芝、啤梨葉文輝及懷鈺訪問，暢談多年來的心路歷程。劉德華笑言自己年輕過、也老過，更透露《我年輕過》正是他回望入行45年的心聲；歌詞中「即使天黑要相信天光」更被小芝視為人生金句。節目期間，啤梨向劉德華求證娛圈流傳多年的傳聞，他證實屬實；包括他曾試過拍完戲返回房間按摩時，發現有歌迷躲在床底，當時他得悉對方已餓了一整天，華仔準備麵包及水讓這位歌迷充飢後才送他離開。另外，有一名來自呼和浩特的貧困歌迷，因太窮坐不起飛機，希望來世華仔仍叫劉德華，以便他到時有錢去看演唱會，劉天王知道此事後，把演唱會首站改到內蒙古自治區的首府呼和浩特，即使當地氣溫低至零下、唱到流鼻水仍堅持完成演出。

兒時花名「肥仔德」 劉德華入行45年，加入樂壇41年，歌曲作品累計逾700首，當中約150首由他親自填詞，華仔的14歲囡囡劉向蕙現在也會就他的音樂提出意見。華仔坦言40多歲時曾思考自己會唱到多少歲，其後寫下作品《17歲》，視之為演藝事業的分水嶺，從未想過能一直唱到今天。劉德華非常念舊，他透露今年9月仍與廿多名小學同學食飯聚會，一班舊同學一直叫他花名「肥仔德」， 只因班上已有一位同學叫「華仔」，他只好讓出這個稱號。劉德華又公開他的減肥餐單，因為不吃肉，所以每天進食六隻蛋，又喜歡把原味乳酪混入粟米片同食；他認為只要正確飲食，食量並非問題，又大教啤梨如何能「食住瘦」。陳小芝爆他以往每天喝超過20杯齋啡，現在已減至約五至六杯。至於以往睡覺時大汗瞓濕床單，被小芝問起：「幾年前你曾經講過夜晚瞓覺嘅時候成日流汗特別係大髀位置，情況有冇改善？」華仔表示情況依舊，自己新陳代謝旺盛，睡覺時流汗可以減磅一公斤，小芝笑指華仔曾經講過瞓醒時床單會留下「人形汗迹」！

華仔與懷鈺談到湊女經，分享教女問題，他感嘆教女兒做功課十分煩惱，尤其是數學科，因為現今小孩所學習的內容與以往相差很大，令他不知如何教導。他又率先預告今次《About Life劉德華巡迴演唱會》香港站不設握手位，而尚未派台新歌《爸爸》是希望向亡父傳達訊息：「好想知道佢喺另一個世界係咪安頓好？」得悉陳小芝今年喪父，華仔亦有私下安慰小芝。