HOYTV全新處境喜劇《你的保安李寶安》近期熱播，帶動一眾演員人氣急升。當中飾演「臨海峰」保安「羅宋湯」的新晉小生王耀宏（Meaning），憑藉陽光清秀的外型成功彈出，深受觀眾喜愛。而昨晚（16日）播出的最新一集中，他更罕有以白色背心上陣，大晒麒麟臂，吸睛身形旋即成為網民熱話。年僅23歲的Meaning除了外型出眾，同時亦是一位學霸，於香港科技大學主修金融學。日前，他戴上四方帽宣布正式大學畢業，事業與學業雙豐收。

參賽《校花校草》入行

王耀宏日前在社交網分享了多張畢業禮的照片，相中見他身穿畢業袍、手捧花束及公仔，展現迷人的笑容，其出眾的顏值更被現場家長瘋狂集郵，難怪獲網民封為「科大第一帥」。其後，他更特意找來《你的保安李寶安》的拍檔李尚正及導演何爵天一起影畢業照，場面溫馨。Meaning 在帖文中搞笑寫道：「畢業即做保安」，隨即引來大批網民留言笑指：「有前途」、「真係勤力，公餘時間仲去進修」人氣一時無兩。

Meaning中學就讀名校聖言中學，其後考入科大，期間曾遠赴韓國高麗大學交流。熱愛演戲的他於2022年參加網上平台《試當真》主辦的《校花校草2022》，當時年僅19歲的他原本英文名為「Ivan（暫名）」。比賽期間，評審古天樂突然要求他在五秒內定下一個不可更改的名字，他在急中生智下喊出「Meaning」，獲古天樂大讚「呢個名幾有意思」，並獲欽點為「男班長」。雖然最終他於比賽中得第7名，但憑著亮眼外型，旋即成為廣告界新寵，接拍多個大型品牌廣告，更曾參演ViuTV劇集《日落下的彩虹》及真人騷《選角》，演藝之路發展順利。