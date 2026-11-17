HOY處境喜劇《你的保安 李寶安》開播第三個星期，新角色陸續登場，本周有魏浚笙(Jeffrey)、葉振弘(Marco)，零死角男神Jeffrey以野草頭配兩撇鬚造型，演對女友言計聽從的小男人，相當破格；今年以獨立藝人身份發展的Marco，演脾氣暴燥的送貨員，務求給觀眾耳目一新的感覺。另外，Lolly Talk的郭曉妍(Ah Yo)亦會登場，但角色則仍待公布。

Jeffrey獲讚有喜劇天份 魏浚笙演個性溫順體貼的典型「怕老婆」代表「馬求存」，Jeffrey大讚角色型造「好正」，連導演何爵天亦大讚 Jeffrey 很有喜劇天份，拍攝時給予他好多空間自由發揮，大讚他「真係做得好好」。 李尚正喜獲派福利 今次 Jeffrey 與李尚正、麥沛東及曾睿智（Jam）有大量對手戲，四人要在狹窄的升降機內上演一幕幕「親密接觸」。Jam笑言：「架𨋢其實唔係好大，四個人喺度真係好似攬埋一齊咁！」李尚正則搞笑直呼這絕對是拍攝的「福利嚟架」，引起全場爆笑！

數住佛珠鬧人 葉振弘(Marco)首次演處境劇，挑戰演火爆又急躁的「送貨勤」，開口埋口都在罵人，甚至誇張到要拿著佛珠一邊數一邊碎碎念，給人一種極度煩人的感覺，Marco高呼「其實拍得幾爽！」他坦言是全新的角色挑戰：「多得導演幫了我很多，令我更加清楚如何去摸索和掌握角色的神髓。」Marco被問到角色與真人相似度有多少？Marco笑言：「大概有三成啦！但我要將這三成性格發揮到極致。」 拍劇累積經驗 作為唱作歌手，Marco表示「我會繼續專注創作、演繹好每首歌曲，同時我也需要累積更多人生經驗。拍劇可以幫我更好地代入角色去演繹故事，所以未來都希望能拍多些不同類型的劇集，累積經驗並將來帶更多好聽的新歌與觀眾見面！」

《你的保安 李寶安》劇情 第14集：《雪櫃無間道之終極無間》 一個價值數千元的蛋糕，竟然在保安室雪櫃內憑空消失！李寶安誓要找出賊仔，大玩心理戰，吩咐阿彩一買再買，豈料三個蛋糕全部秘密消失！是靈異事件，還是密室犯罪？李寶安被逼到崩潰邊緣之際，真相竟指向一個誰也想不到的內鬼⋯⋯ 第15集：《匿名投訴信》 一封匿名投訴信直達高層，整個團隊面臨「炒魷」危機！為了飯碗，李寶安深入調查，驚覺身邊最信任的兄弟竟然最可疑！與此同時，火爆送貨員「送貨勤」突然帶着禮物殺上門，背後竟另有目的！一封投訴信足以讓保安部內訌，送貨勤還無意中火上加油！正當局勢不可收拾之際，神秘投訴人竟然自動送上門？

第16集：《困𨋢記（上）》 一向唯命是從的馬求存趕在女友生日前夕硬闖大廈，卻與三名保安一同被困電梯。得知其女友正是全棟最難搞的投訴女王後，三位保安決定開辦「真男人速成班」，傳授馭女心經助他重振夫綱。