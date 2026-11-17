與許廷鏗、關智斌、陳健安、COLLAR及柳應廷等多個不同音樂單位合作、男團MATCH成員何家銘（Tomy），經歷過夾Band、參加真人選秀騷、回到幕後擔任監製、編曲、作曲，到現時單飛發展音樂事業。在音樂路上跌跌碰碰的了13年的他，日前終於首次以個人身份假西九文化區自由空間大盒舉行「《LIFE IS CHAOS》專輯發布音樂會」，亦是他以獨立歌手身份出道的第六年。
整個音樂會除了是專輯發布會，亦是Tomy對生命體驗的分享，與樂迷一起由迷失走到拾點自我的旅程。甫開場，先以節奏感十足的《生存模式研究所》、《TO GO》及《聽日先吖》炒熱氣氛，台下的樂迷隨着音樂搖動，記錄他過去6年的歌《我為誰快樂》、《自救》、《旋轉髮廊》及《失物歌》等，氣氛既熾熱又感動連場。最令樂迷驚喜的，是男團MATCH在台上重聚，五人逐一上台齊齊獻唱《老中青》、《尾班機》及《就此封存我們》，眾人感動互抱，Tomy說：「我哋喺第二個場唱歌啦！」騷後，他解釋指《老中青》是MATCH的約定：「呢首係MATCH第一首誕生嘅歌，今晚次特登揀呢首，係因為嗰時已經講好，如果去其他場館，我哋第一首都要唱返佢，雖然而家各有發展，亦唔會可以成日聚埋，但係一唱就所有熟悉嘅感覺都返晒嚟。」他特別多謝MATCH各成員的到來，又爆雷振耀（AB Aaron Bosco）在台下爆喊：「喺台上大家冇咩喊，但係原來到我唱最後一首歌《混亂人生》嗰陣，AB係喊到豬頭咁，証明大家嘅感情、默契、熟悉感大家都喺度，呢個令我最感動。」
音樂會上，Tomy又特別選唱一段陳奕迅（Eason）的快歌Medley，他說：「由細到大，Eason都係我嘅偶像，如果我只係要追一個星都係非陳奕迅莫屬，佢喺創作上、音樂上都係影響我最深嘅一個人。平時大家聽好多佢嘅慢歌，今次我特登揀佢嘅快歌《破壞王》、《暴殄天物》、《活躍症》同《大人》，因為喺訊息上，佢叫大家可以開心啲、破格啲，做人唔使咁拘謹，呢個都係我聽Eason時最大嘅感覺，希望可以畀大家嘅驚喜！」他亦表示希望將來有機會與偶像合作。
另一位Tomy最要感謝的是陳健安，早前與對方一同參與拍攝工作時，已經常向對方偷師取經：「始終都係自己第一次單飛開騷，好擔心體能同心理上應唔應付到，佢叫我自己喺屋企毫無保留咁唱一次，唱到即係聲音同體力都可以嘅，其他就係心態問題。佢仲記得晒我同佢參與過嘅所有作品同演出，一個可以數得晒所有合作單位嘅歌手，真係好值得人尊重。」事前，Tomy最擔心入場人數，他坦言沒想過這麼多樂迷來支持自己：「出場嗰吓令我好開心、好驚喜，之前真係好擔心反應，加上自己第一次Solo做，每日起身嘅感覺都係要解決問題，但係去到呢刻完咗。我覺得同專輯嘅名《Life is Chaos》一樣，生命係好多嘢都好混亂，但係命運好多嘢都係咁，解決嘅過程自己都會叻咗，呢個就係我做完呢個騷，亦係最想帶畀樂迷最大嘅感覺。」他又表示完成這次演出，往後會繼續努力造更多音樂作品與大家分享，而何家銘首張個人專輯《LIFE IS CHAOS》現已上架。