與許廷鏗、關智斌、陳健安、COLLAR及柳應廷等多個不同音樂單位合作、男團MATCH成員何家銘（Tomy），經歷過夾Band、參加真人選秀騷、回到幕後擔任監製、編曲、作曲，到現時單飛發展音樂事業。在音樂路上跌跌碰碰的了13年的他，日前終於首次以個人身份假西九文化區自由空間大盒舉行「《LIFE IS CHAOS》專輯發布音樂會」，亦是他以獨立歌手身份出道的第六年。

整個音樂會除了是專輯發布會，亦是Tomy對生命體驗的分享，與樂迷一起由迷失走到拾點自我的旅程。甫開場，先以節奏感十足的《生存模式研究所》、《TO GO》及《聽日先吖》炒熱氣氛，台下的樂迷隨着音樂搖動，記錄他過去6年的歌《我為誰快樂》、《自救》、《旋轉髮廊》及《失物歌》等，氣氛既熾熱又感動連場。最令樂迷驚喜的，是男團MATCH在台上重聚，五人逐一上台齊齊獻唱《老中青》、《尾班機》及《就此封存我們》，眾人感動互抱，Tomy說：「我哋喺第二個場唱歌啦！」騷後，他解釋指《老中青》是MATCH的約定：「呢首係MATCH第一首誕生嘅歌，今晚次特登揀呢首，係因為嗰時已經講好，如果去其他場館，我哋第一首都要唱返佢，雖然而家各有發展，亦唔會可以成日聚埋，但係一唱就所有熟悉嘅感覺都返晒嚟。」他特別多謝MATCH各成員的到來，又爆雷振耀（AB Aaron Bosco）在台下爆喊：「喺台上大家冇咩喊，但係原來到我唱最後一首歌《混亂人生》嗰陣，AB係喊到豬頭咁，証明大家嘅感情、默契、熟悉感大家都喺度，呢個令我最感動。」