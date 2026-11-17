第3屆木星音樂獎 (Jupiter Music Awards) 聯同第31屆亞洲電視大獎 (Asian Television Awards) 頒獎典禮，於越南胡志明市和平劇院隆重舉行，現場星光熠熠，吸引來自亞洲各地的藝人及業界代表出席。TVBI 旗下藝人Rax王鄭浚仁憑借出色的音樂表現及個人影響力，成功摘下「東南亞最具影響力男藝人」(Most Influential Southeast Asian Artiste - Male) 殊榮，在國際舞台上為他的音樂事業寫下重要一頁。

自參加TVB音樂選秀節目《中年好聲音3》以來，Rax憑著獨特的嗓音、細膩的情感演繹及舞台感染力，逐漸積累人氣，深受觀眾喜愛。其後他推出首支個人單曲《我就是舞台》，正式踏上個人音樂發展之路，展現對音樂的熱誠與追求。從選秀舞台到個人音樂作品，再到如今獲得國際音樂獎項肯定，Rax一直以實際行動證明自己對音樂的堅持與努力。

對於今次榮獲「東南亞最具影響力男藝人」獎項，Rax表示這個榮譽絕對歸功於每一位投票支持他，以及一路以來看見並肯定他的粉絲。他說：「目前的我還算是一位新人，實在不敢當，能夠獲得如此大的肯定，真的讓我感到非常榮幸。」此外Rax亦特別感謝經紀公司、製作人及幕後音樂團隊的支持與付出，感謝他們在每一次音樂創作及舞台籌備過程中，給予他最大的發揮空間與信任，讓他能夠一一實現自己的音樂夢想。