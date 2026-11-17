天王劉德華向來生活低調，對太太朱麗倩和女兒劉向蕙極度保護，鮮有公開談及妻女。日前，他罕有現身網台THE MultiTalk接受專訪，並打破一貫作風主動提到家人，更親自解釋當年堅持唱歌的原因，原來是跟梁朝偉有關。

歌迷當朋友

訪問中，他提到新碟以身邊人為主題，並說：「其實人最初係個體，父母子女都係你生命中出現嘅人，所以裏面談及我爸爸媽媽、太太、女兒同埋你哋，嗰啲就係我生命。」他口中的「你哋」正是支持他多年的歌迷，直言早已當歌迷是朋友，歌迷喜好他都會放在心上，更會影響其工作安排。