天王劉德華向來生活低調，對太太朱麗倩和女兒劉向蕙極度保護，鮮有公開談及妻女。日前，他罕有現身網台THE MultiTalk接受專訪，並打破一貫作風主動提到家人，更親自解釋當年堅持唱歌的原因，原來是跟梁朝偉有關。
歌迷當朋友
訪問中，他提到新碟以身邊人為主題，並說：「其實人最初係個體，父母子女都係你生命中出現嘅人，所以裏面談及我爸爸媽媽、太太、女兒同埋你哋，嗰啲就係我生命。」他口中的「你哋」正是支持他多年的歌迷，直言早已當歌迷是朋友，歌迷喜好他都會放在心上，更會影響其工作安排。
大談「偏心論」
提到家人與歌迷的支持，劉德華承認自己會「偏心」，並解釋：「我覺得任何人都係偏心，你同我講道理，唔好做我阿爸阿媽朋友，如果你係我家人，梗係要偏心我。我而家對阿爸阿媽、我太太、我女，我都係偏心，我對我歌迷都係偏心，如果唔偏心，我搵個法官返嚟就得。」劉德華的一番「偏心論」相當霸氣，難怪歌迷多年來都死心塌地。
被梁朝偉「刺激」繼續唱
劉德華回憶當年首張專輯《只知道此刻愛妳》推出後反應一般，曾想放棄唱歌專心拍戲。後來，在荷蘭開工期間發生一事，令他改變主意：「大家多謝吓梁朝偉！有一次我去到荷蘭拍戲，嗰陣時我諗住放棄唱歌，專心拍戲。但喺拍戲嘅過程裏面，聽到大家原來知道梁朝偉係歌手，唔知我係歌手，唔得！我要做到大家都知道我係歌手，咁我先至繼續出唱片。」結果他咬緊牙關繼續推出唱片，成就今日的「劉天王」。