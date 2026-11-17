曾憑專輯《Nothing is Under Control》入圍金曲獎歌后及最佳專輯製作人的岑寧兒（Yoyo），與憑《The Ètudes》榮獲金曲獎演奏類最佳專輯獎的鋼琴家張貝芝（Joyce）宣佈，將於 2027 年 1 月 19 及 20 日假 TIDES 舉行《between you and me…》小巡演香港站。帀人將挑戰以「一支咪和一部琴」演奏，向觀眾呈現新專輯曲目最原始的想像，回歸音樂本質。極簡的編制但難度卻是極高，將會是二人默契的大考驗。

西九結緣 聯手製作Yoyo新專輯

兩位音樂人首次結緣於西九流行音樂節的聯合演出，Yoyo 當時對 Joyce 的音樂美感與編排設計印象深刻，兩人惺惺相惜並成為好友。Yoyo 隨後正式邀請 Joyce 擔任其將於今年 12 月 6日推出的全新專輯《還在》的聯合監製，這亦是 Joyce 首度擔任流行音樂專輯的製作人，為樂迷帶來耳目一新的火花。