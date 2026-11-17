近年馬浚偉積極向企業管理方向發展，今年加入衍生集團管理層後，積極參與管理決策、產品研發、市場策略及營運流程改善等工作。同時，他鼓勵團隊以創新思維推動品牌發展。短短數月間，多項優化措施陸續落實，推出新產品，相關成果亦開始逐步反映於業績表現之上。

毛利增長約3,930萬

根據集團公告，截至2026年9月30日止六個月，收入較去年同期增長約10.3%至約5,500萬元；毛利增長約15.4%至約3,930萬元；毛利率則由去年同期約68.2%提升至71.4%。集團銷售及分銷開支以及行政開支維持平穩，反映管理效率進一步提升。較值得留意的是，今次業績改善並非單靠節省開支達成，而是在收入、毛利及毛利率同步提升的情況下錄得之成果，顯示業務質素及營運效率均有所提升，反映管理團隊推動的優化措施漸見成效。

冀再有多一點點時間

對於履新後首份成績表，馬浚偉保持一貫謙遜。他表示：「上半年有不錯嘅成績係團隊嘅努力，係佢哋嘅功勞！帶領『衍生集團』發展和做好管理工作係我嘅責任。現在上任差不多半年了，我相信再給我多一點點時間，成績希望可以更好，再次多謝大家支持和信任！」