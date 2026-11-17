張家輝、陳寶珠及谷德昭今晚（17日）現身尖沙咀，主持聖誕節亮燈儀式，並為海港城60周年慶典是揭開序幕。早前剛完成白內障手術的陳寶珠，以香港血癌基金愛心大使身份出席活動，甚少公開露面的她，在影迷「陳寶珠嚟喇」的歡呼聲下登場，但他甫出場即高呼好緊張。

集體回憶 寶珠姐甫她多謝粉絲現身支持，她憶起今年5月離世的血癌基金會會長林谷薇麗（Linda）時，哽咽道，「我好大感觸，因為25年前血癌基金成立時開始，我就係愛心大使，同好多成員一齊度過呢25年，今日嘅感觸係每一年呢個時候，我都會同Linda一齊，今年幾個月前Linda去咗天堂，雖然佢今年唔響度，佢嘅精神同志向都一直陪住我哋。」她呼籲大家延續Linda的志願，幫助有需要的人，「誠心誠意希望大家聖誕節過得開心，雖然今年聖誕節Linda唔喺一齊，但佢而家喺天上，會睇到我哋，同我哋一齊享受呢個時刻。」說畢，禁不住落淚，要以紙巾拭淚。

早前被指暴瘦的谷德昭，雖要撐拐杖但精神飽滿。他憶起亡姊Linda亦感觸哽咽，因過去25年都會與Linda一起出席亮燈活動，通常擔任司儀，為血癌基金籌款，他形容，「亮燈儀式已經成為咗我哋屋企同香港人嘅集體回憶。25年喇！一直都好鍾意嚟呢度感受聖誕氣氛。」他又特別多謝陳寶珠和她的fans支持基金會活動。他表示，雖然姐姐和母親已離世，但希望繼承兩人的助人精神。

不捨故友 陳寶珠和谷德昭在活動後受訪，談起少了Linda的亮燈籌款，兩人不無感觸。寶珠姐指25年來都與Linda合作籌款活動，「佢幫咗好多人，亦幫咗我好多，唔捨得囉，突然今年唔見咗佢，好掛住佢……」雙眼通紅的她，說不下去。谷德昭亦表示，「好掛住家姐，但我知佢喺度，我會盡量好似佢咁熱心幫人，盡量啦，我無佢咁叻。」兩人異口同聲要延續Linda的善心和精神，谷導續指，「我覺得香港要開心啲，睇下家輝個show，不過我問咗佢，佢話無飛。」他趁機公開宣告，沒有張家輝演唱會和陳奕迅錄音演唱會的門票，呼籲各方友好別再追問他。寶珠笑言，「如果家輝有飛就一定去啦。」

談到身體狀況，谷德昭早前被指瘦了一個碼，今晚見體重回升，精神奕奕，他回應指，「托賴。人都係時瘦時肥，近日又肥返啲，好胃口咗。」寶珠剛完成白內障心術，她笑言暫時仍捱得住，「但有光照太耐就會好攰。」她表示白雪仙、劉松仁的近況，「仙姐身體好好，松哥精神好好，佢好有獨立能力。」