出道40年的杜德偉帶住《Get Up起來世界巡迴演唱會2.0》重返澳門倫敦人綜藝館開騷，一場演出串起跨世代金曲。台上他大方分享入行感悟，金句不斷，又大談喜歡BIGBANG，坦言完騷想返香港化身歌迷追星；期間更和觀眾近距離互動，向現場情侶送上親筆簽名紀念相，浪漫氣氛拉滿，最後以《信自己》為澳門站劃上句號。

演唱會一開始，杜德偉便火力全開。他感性地說，以前看著前輩舉辦40周年演唱會，總覺得40年非常不簡單，「沒想到這麼快，就輪到自己交出這張成績單！」能夠在舞台上繼續唱跳，與歌迷分享音樂，讓他感到格外充實與幸福。談到40年來累積了太多歌曲，他更幽默地笑說：「如果真的從頭唱到尾，可能不是你們撐不住，是我自己先撐不住！」話音剛落，全場歌迷隨即爆笑。

杜德偉40年來的音樂歷程，他認為好音樂不分語言，更透露自己非常喜歡K-POP及BIGBANG，笑稱結束自己的演唱會後，回到香港也想換一個身份去追星，逗趣發言盡顯一貫的幽默本色。演唱會中段，杜德偉走下舞台與歌迷近距離互動。演唱《嫁給我》時，鏡頭捕捉到全場最浪漫的一對情侶，他更即場打印專屬紀念照並親筆簽名贈送，為舞台增添了滿滿的浪漫儀式感，現場氣氛既熾熱又溫馨。他亦笑言，人生若有後悔的事，就是選擇當唱跳歌手，因為「每次演出都跳到筋疲力盡。」但即使讓他重新選擇一次，他仍會作出相同的決定，流露出對舞台的熱愛。最後，杜德偉以充滿力量的《信自己》為澳門返場站劃下圓滿句號。40年來始終堅持音樂與舞台的他，再一次以全新升級的巡演舞台突破自我，那份不減的唱跳能量與不變的初心，與歌迷定下了下一次的音樂之約。