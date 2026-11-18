出爐視帝張家輝從越南領獎回港後，昨晚首度出席公開活動動，現身尖沙咀與陳寶珠和谷德照主持亮燈儀式，家輝哥在一班跳《胡桃夾子》的可愛小朋友下陪伴登場，並分享童年時家姐扮聖誕老人送禮物的溫暖時光。從演36年的張家輝憑劇集《絕命法官》才首封視帝，他笑言，「係囉！喺亞視同TVB都未攞過！」他更笑言「喺邊度跌低？就喺邊度企返起身」，接著認真表示，「冇拍電視咁耐，再拍返一個我認為好有挑戰性嘅角色，又得到人認同，呢種開心係好爽嘅。」

家姐扮聖誕老人 暖心童年回憶 家輝自言在全年的日子中，特別喜愛盛載美好回憶的聖誕節，「我好細個候，當然未懂得呢個世界係冇聖誕老人，我姐姐……可能用咗佢好多錢，買一啲禮物，嗌我掛隻襪擺喺個窗度，話聖誕老人會俾禮物我。」當年天真的家輝一直以為收到聖誕老人的禮物：「我都俾佢呃咗好多年……嗰啲禮物，佢應該好困難先買到。」後來，家輝哥開始懷疑時，試過頂著眼瞓、攬著襪子為要親眼見「聖誕老人」，「但總能俾佢搵到機會、喺我頂唔順瞓咗覺嗰陣，將禮物擺喺隻襪裏面。」其後，他在台上接過聖誕老人的禮物，語帶感慨，「感覺就好似姐姐再送禮物畀我咁，佢實在俾咗太好嘅童年回憶畀我。」

最佳生日禮物 獲第31屆亞洲電視大獎(Asian Television Awards，ATA)於越南胡志明市舉行，家輝在出發的飛機航程中，才構思一篇簡單的英文致謝詞，「越南話就唔識，都係用番簡單嘅英文多謝大家。」談到出發往越南當天，他在《張家輝大娛樂騷》記者會上，拋出經典金句「仆你個街，亞視嚟嘅？」，接著就獲獎，他笑謂，「其實嗰句金句同我張家輝本人冇乜關係，係大家咁鍾意，我先順口講出嚟。我對亞視無偏見，好多謝嗰5年佢俾過我嘅訓練。」在亞視、無綫多年，首次奪視帝，對下月2日踏入62歲生日的家輝哥而言，是最佳的生日禮物，他坦言，「令我(籌備演唱會)如虎添翼。」不過問到如何慶祝時，他就表示放低個獎就投入《大娛樂騷》的特訓，甚至未有跟家人食飯慶祝。

閉關排練 談到籌備《大娛樂騷》的進度，家輝哥表示，「第一次接觸呢種大型舞台表演，已經開始第一日band Rehearsal，所有歌都夾下、練習下，跟住仲要攞啲Demo返特訓。」被問到可會唱改詞版《眼睛想旅行》，他語氣肯定回應，「呢啲咁低俗嘅嘢，我梗係唔會唱啦！」演唱會優先訂票已售罄，問到可會考慮加場時，家輝略顯猶豫，直言要應付跳舞唱歌並預備棟篤Talk，壓力甚大，已不敢想其他，「我都有啲驚，未試過吖嘛！練多啲就會信心大啲……」 拒學林峯玩凳

他更透露跳舞的比重不輕，「總之樣樣都有啲，如果我決定去做，一定唔會好馬虎好求其，正如當日Kelly（陳慧琳）演唱會，其實嗰隻舞我都上咗八堂，再自己練習，直至自己有信心上台，都係一段幾長嘅時間。」談到舞種和難度，家輝續說，「今次個show會將難度提高……」問到是型爆或性感舞姿，他笑謂，「啲動作係大啲、都有啲挑釁(挑逗)，但肯定唔係林峯嗰隻(玩凳)，都無女伴，總之動作好有型、好Unisex。」

回應劉華伊健做嘉賓 對於劉德華日前受訪時表明「隨時候命」做嘉賓，笑言可重現《黑馬王子》造型，他表示，「我梗係多謝華仔啦！佢唔係第一次支持我，例如《贖夢》佢都過嚟客串。如果佢肯嚟，我梗係多得佢唔少啦！（佢等你開口）我一定會啦！既然佢都幫我，我梗係唔怕醜啦！」 至於鄭伊健隔空回應他誤將陳小春的《戰無不勝》當成伊健作品，叮囑他「做下功課先」，家輝解釋是用心良苦搞氣氛，「我梗係會做足功課啦！我都想同伊健合唱下歌……」有記者建議屆時可翻唱《戰無不勝》，再笑指：「喺邊度跌低，就喺邊度企起番身！」家輝聞言點頭大笑。

聞謝霆鋒做英皇董事：好嘢呀！ 此外，提到謝霆鋒及容祖兒加入英皇娛樂集團董事局，張家輝對於好友謝霆鋒「升呢」做董事，聞言即大讚「好嘢呀！」，問到會否洽談合作，他笑謂，「我邊有咁嘅能力呀大佬，但係都戥佢開心啦！」他透露兩人各有各忙，已有一段時間沒相約見面。