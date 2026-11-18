無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》將於明晚（19日）晚7點45分假TVB舉行，屆時翡翠台將同步直播。為配合59周年台慶口號「TVB與你行得更近，走得更遠」，今年台慶其中一個焦點環節，將向一班與觀眾及藝人同行多年的幕後功臣致敬—包括無懼傷痕、奮力拚搏的武指及特技人員，風雨不改堅守崗位的攝製隊，創意無限的舞台設計團隊，以及心靈手巧的梳化服同事等，感謝他們多年來默默耕耘，以專業態度成就無數精彩製作。

其中一條向梳化服同事致敬的片段，由效力TVB長達55年、經典角色造型多達80個的汪明荃（阿姐）領軍。片段中，阿姐將逐一細述與梳化服老中青同事的難忘回憶，令人驚艷的是，阿姐不但能說出所有梳化服同事名字，就連每人的專長、以及曾合作過甚麼造型，都能鉅細無遺地說出，言談間流露了與眾人的深厚合作情誼，煞是感人。另外視帝譚俊彥、視后龔嘉欣、一眾藝人及神秘嘉賓，亦將以不同形式向一眾幕後英雄致敬。