曾傲棐、黃淑蔓在叱咤我最喜愛男歌手、女歌手八強佔一席位。

《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2027年1月1日晚上7 時假亞洲國際博覽館Arena舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票已於11月16日中午12時正式展開，樂迷可透過商台網站及手機應用程式，進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛 的組合」最後五強，投票截至11月18日中午12時，已有最新八強走勢，當中首次晉級爭獎的曾傲棐與黃淑蔓，近日各自到旺角為自己拉票，兩人目前仍順利在八強中佔一席位。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票將於今個星期五（11月20日）中午12時結束，樂迷從男、女歌手及組合各組別十強中選出最後五強進入第三階段，第三階段投 票將於11月23日中午12時至11月27日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。三大獎項將留待2027年1月1日頒獎禮當晚揭曉！

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合 八強走勢（排名依筆劃序）

男歌手︰Arvin曾傲棐、MC張天賦、古天樂、林家謙、姜濤、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆