草蜢近日獲邀拍攝香港年金廣告及MV。61歲蔡一智、60歲蘇志威和59歲蔡一傑，笑言現在是「草蜢6.0」全新階段。今次廣告特別前往代表他們初心的飛鵝山取景，以及他們經典造型的舊相等道具，令他們瞬間穿越返去40年前三人同居的時代，充滿溫馨意義。
勾起同居年代回憶
拍攝首日選在代表他們初心、草蜢第一次拍攝唱片封面的飛鵝山取景。在山上跑來跑去拍攝的過程，讓他們瞬間找回當年三子拍電視劇《沖天小子》時，上山下海的感覺。拍攝期間發生小插曲，蘇志威自言因穿著皮鞋行山，不慎跣腳幾乎跌倒，幸好他平時經常跳舞、馬步夠穩，最終有驚無險。他們還大讚幕後工作團隊照顧得無微不至，替他們撐傘遮陽光，並準備椅子讓他們坐下休息。
除了戶外取景，室內景亦充滿心思，團隊特別準備了草蜢經典造型的舊相片，一本本相簿及一些懷舊道具，勾起無限回憶。蔡一智說：「好似返去我哋以前喺九龍城嗰陣三個一齊住嗰個年代。」傑少說：「當年成日都有好多朋友上嚟我哋屋企玩、睇錄影帶、傾偈。」這些溫馨片段全都在廣告中完美呈現，就像是一份送給他們從初出道到「草蜢6.0」經歷的溫馨回顧。
改編金曲《世界會變得很美》
今次廣告更改編草蜢非常喜歡的經典金曲《世界會變得很美》，新版名為《退休世界 變得很美》，草蜢三子為此重新入錄音室錄製新版本及拍MV。蔡一智笑說：「依家有少少擔心，演唱會唱嘅時候，唔知會唱咗邊個版本嘅歌詞呢？」
對於「退休」，草蜢三子各有憧憬。蘇志威說：「我估我會每朝早起身做運動、去飲茶，同老婆周圍去旅行。」傑少揚言：「我嘅字典無『退休』呢兩個字。但係每一日都會enjoy生活，一邊做嘢，一邊去玩，好好享受人生！」蔡一智則活到老學到老，希望學騎馬、踩單車、Pickleball和AI運用等，嘗試更多新事物。稍後，草蜢將前往美國拉斯維加斯和三藩市等地舉行巡迴演唱會，並計畫騷後留在當地觀光和享受美食。