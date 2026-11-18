草蜢近日獲邀拍攝香港年金廣告及MV。61歲蔡一智、60歲蘇志威和59歲蔡一傑，笑言現在是「草蜢6.0」全新階段。今次廣告特別前往代表他們初心的飛鵝山取景，以及他們經典造型的舊相等道具，令他們瞬間穿越返去40年前三人同居的時代，充滿溫馨意義。

勾起同居年代回憶

拍攝首日選在代表他們初心、草蜢第一次拍攝唱片封面的飛鵝山取景。在山上跑來跑去拍攝的過程，讓他們瞬間找回當年三子拍電視劇《沖天小子》時，上山下海的感覺。拍攝期間發生小插曲，蘇志威自言因穿著皮鞋行山，不慎跣腳幾乎跌倒，幸好他平時經常跳舞、馬步夠穩，最終有驚無險。他們還大讚幕後工作團隊照顧得無微不至，替他們撐傘遮陽光，並準備椅子讓他們坐下休息。