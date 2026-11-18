方力申（Alex）今日（18日）以凝動大使身份出席「凝動破浪電車遊」，帶領15位凝動受惠學童漫遊港島，展開一趟結合文化探索與心意傳承的溫暖旅程。「凝動全城 破浪傳承：方力申港澳慈善游2026」將於11月21日（星期六）早上正式划破海浪，Alex分享時表示：「即將展開的35公里港澳游挑戰極具考驗，但今天看到這班第一次搭電車的小朋友眼神中的興奮與純真，令我更加確定這次挑戰的意義——就是用行動告訴下一代，只要堅持不放棄，再小的力量都能翻過大浪！小朋友送給我的打氣卡便是我最大的精神支柱。」

Alex將於11月21日早上8時出發至大嶼山雞翼角，預計早上9時下水，由香港開展長達35公里的泳程至澳門黑沙海灘。早前Alex曾表示如情況許可，爸爸方毓仁、細佬都會一齊游，但他透露爸爸在三周前突然缺血性中風，右邊身更動不到，無法靠自己移動身體。屆時爸爸去不到現場，家人會直播過程給他看。

他指爸爸在睡眠期間發病，由於爸爸之前換了藥，醫生說會比較攰，所以當時都不知道是藥物引起還是中風先兆。他透露爸爸入院時清醒，而前一晚爸爸覺得攰、頭暈同沒有胃口。由於沒法確認病發時間，所以沒法施用薄血針，現在只能靜養。他表示爸爸住了幾日加護病房後，康復比預期快，進展亦良好，現在醫院接受物理治療、言語治療、接受針灸和見營養師等。他笑言女兒Isla是爸爸最好的良藥，由於下月是囡囡的生日，屆時會幫爸爸請假，回家與孫女過生日，期望他可以在聖誕節前出院。