《萬千星輝賀台慶》明晚舉行，今日（18日）下午在TVB一廠舉行拜神儀式，由無綫集團有限公司行政主席許濤、總經理（商務營運）蕭世和、財務總裁李福來、助理總經理（新聞及資訊）袁志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、助理總經理（企業傳訊）黃德慧、副總裁（戲劇合拍）暨77工作室有限公司總裁鍾澍佳、非戲劇部總監（非戲劇）賴華民，以及大會司儀汪明荃率領共約60位，包括肥媽、羅子溢、張曦雯、傅嘉莉、洪永城、黃翠如、陸浩明、麥美恩、孔德賢、潘靜文等，場面熱鬧。

肥媽今日出席完台慶拜神接受訪問，預告明晚會在節目中表現跳舞及唱歌，全因近年在網上不時分享跳健身舞影片，並謂：「好彩我呢排成日操，我成日跳，咁佢哋就諗起我喇！」問到時跳那種風格舞蹈，原來到時肥媽會表演「閃身步」！肥媽將巡迴世界各地舉行海外演唱會，形容自己為「空中飛人」，未來一段日子定必忙得不可開交，更直認十分和味，表示將歌酬全部貢獻給孫仔孫女，表示靠烹飪成功俘虜一班乖孫的心。

《中年好聲音5》將於明年回歸，對於網上流傳肥媽與周國豐冇得留低，肥媽稱：「又唔係你話事又唔係我話事，我哋呢啲on call，你叫我就返工，好簡單。」認為再開《中年好聲音5》是件好事，自己對這個節目有情意結，亦會為一眾參賽者介紹工作及機會。