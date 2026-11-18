衛蘭（Janice）於紅館舉行的《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》第三場昨晚（17日）圓滿完成，全場座無虛席。衛詩、湯令山、炎明熹、曾比特、陳凱詠、Mic@Zpecial、黃洛妍、林欣彤、糖妹、蔡潔、丁子朗、樂易玲、陳少琪均有現身支持。 與炎明熹遠距對唱 因為坐較高位置的觀眾也有機會和Janice近距離接觸，「環場360」成為了每晚大家最期待的環節。Janice先唱出《一場誤會》，接着是《十個他不如你一個》，然後唱《在月台上等你》時，跟在觀眾席的炎明熹遠距離對唱，兩位同屬靚聲的女歌手為這首歌注入了新生命，《就算世界無童話》的現場大合唱也令大家再三回味。

充滿童年回憶 換了另一套服裝的Janice重回舞台，此時奏起《一生愛你一個》的音樂，在她唱了頭一段後，原唱鄭伊健也上台合唱，全場即時尖叫聲不斷。唱罷此曲後，伊健多謝Janice邀請他來唱《一生愛你一個》，她回應：「呢首歌講真，係我好深刻嘅Childhood Memory，因為TVB成日都播呢個MV。」伊健：「都拍得幾好。隻歌今晚本來想俾晒妳唱。我同唱片監製講，呢隻歌已經好多年，大家都聽咗好耐，如果有一個女歌手可以唱到有愛嘅感覺，我就會諗起Janice妳。可唔可以再嚟多次？大家係咪話好呀？」

Janice說：「希望下次有機會唱我嘅Key，可能我會唱得再更加好。」之後二人再合唱《Together》。最後以一曲《雜技》為第三晚演唱會畫上完美句號。