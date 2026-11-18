《萬千星輝賀台慶》明晚舉行，今日（18日）下午在TVB一廠舉行拜神儀式，由無綫集團有限公司行政主席許濤、總經理（商務營運）蕭世和、財務總裁李福來、助理總經理（新聞及資訊）袁志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、助理總經理（企業傳訊）黃德慧、副總裁（戲劇合拍）暨77工作室有限公司總裁鍾澍佳、非戲劇部總監（非戲劇）賴華民，以及大會司儀汪明荃率領共約60位，包括肥媽、羅子溢、張曦雯、傅嘉莉、洪永城、黃翠如、陸浩明、麥美恩、孔德賢、潘靜文等，場面熱鬧。

台慶大獎留給其他人 阿姐汪明荃在儀式後受訪，TVB明年踏入60周年，阿姐自言好光榮身為一份子，今年台慶自己會負責向幕後致敬，阿姐曾在台慶上抽中汽車，目前已交由羅家英駕駛，問到可會再想抽中台慶大獎？阿姐認為應該把機會留給其他人。歷年台慶，汪明荃最難忘是在28周年台慶上跳唱《熱咖啡》，當年古天樂亦有為她伴舞，對於今年8月替古仔紅館及澳門騷擔任嘉賓，如今更獲對方邀請遠赴美國參與年初一的賭城拉斯維加斯演唱會，阿姐收到邀約後爽快答應，屆時會與家英哥順道探親。

至於陳百祥（阿叻）早前向TVB開火，並指慈善節目已請不到大卡士，要靠他碌人情卡救亡，其後更狠批TVB市值僅剩9億淪為「細公司」，阿姐回應阿叻言論，她指TVB在全中國是其中一間公司，在香港則好有代表性：「睇下佢點樣嘅意思囉。全個中國嚟講，我哋都係其中一間公司啦，而家好多內地咁大嘅媒體啦，但係喺我哋香港本土，佢就係大公司㗎喇。」她強調作為香港人，TVB依然具代表性，並認為公司支持新人，成為偶像是需要時間，對於阿叻的言論，阿姐指這是對方的作風：「呢個係佢講嘢嘅風格，咁有幾多人信呢？」