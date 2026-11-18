數十藝人今日（18日）現身TVB一廠為明晚舉行的《萬千星輝賀台慶》拜神，張曦雯與羅子溢完成拜神儀式一同受訪，二人透露在台慶開場會有一part歌舞演出，屆時跟羅嘉良表演《難兄難弟》。張曦雯跟羅嘉良、楊茜堯、劉佩玥（Moon）合演的新劇《模範律師團》明年推出，她透露在拍劇期間，羅嘉良會趁埋位前氹她和Moon開心大跳《難兄難弟》，當然亦希望可以獲前輩教路及分享幕前經驗。張曦雯在台慶劇《璀璨之城》中有突破性演出，但她對爭獎卻毫無信心，認為對手太強，笑言跟拍檔吳卓羲到時可以攞服裝獎。談到跟吳卓羲被指戲假情真，問到二人發展及是否獲對方展開追求，她直認：「都有嘅。」父母已從美國返港，又會否安排機會還男方見家長，張曦雯即答：「有冇機會呀？可能佢哋都會去頒獎禮睇吓嘅。」被記者圍攻追問戀情，張曦雯笑住向旁邊的羅子溢求救：「幫吓手啦喂！」單看張曦雯甜笑回應似乎已有答案。

羅子溢夫妻爭視帝視后 至於羅子溢直認每晚安坐家中欣賞老婆楊茜堯新劇《玫瑰戰爭》，更要「賽後檢討」，分析愛妻每集表現，他坦言在評價時絕不能敷衍了事：「佢問我做得好不好，我一定話『好』，但又唔可以交行貨，你要真係研究一下佢點解會有呢個表情。」至於一對仔女也有睇媽咪新劇，羅子溢會儘量避免讓小朋友追劇，是關劇中有不少較為成人及復仇情節，有時會問「媽咪點解會咁惡」，令他難以跟子女解釋。羅子溢新劇《警是個大佬》緊接《玫瑰戰爭》推出，由於只得15集，他亦有機會入圍今屆《萬千星輝頒獎典禮》，隨時會跟太太齊踏頒獎台角逐視帝、視后，問他是否想父妻檔捧獎？羅子溢直言：「我覺得呢個會係一個好靚嘅畫面，但最緊要做好自己本分。」