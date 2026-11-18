還原當日拍攝情況

傅嘉莉（Kelly）今日出席完台慶拜神儀式後受訪，談到熱播的台慶劇《玫瑰戰爭》，劇中她有一場掌摑陳自瑤（Yoyo）的戲碼，播出後卻引起討論，由於早前受訪時指被摑場面「巴巴都真打」，反觀傅嘉莉卻有另一版本，澄清拍攝該場掌摑戲前，她與陳自瑤、導演、監製均有充分溝通，自己作為出手一方也承受很大壓力，因為劇組每日拍攝場口極多，絕不能讓拍檔受傷，否則會影響拍攝進度，並稱：「唔通捅刀真係下下捅咩？」

傅嘉莉在訪問時略顯無奈，認為打人與被摑者在感受上難免存在差異，Kelly還原當日拍攝時情況：「我知道有啲唔需要嘅，其實就真係唔會，係需要嗰吓、可能真係好close up嗰個鏡頭，我就會同佢講：『我會攞手指，可能就會用返少少嘅力』，但之前嗰啲我都係掂住推佢嘅啫，如果下下啪落去佢會爆微絲血管。」回應陳自瑤說被「真打」，傅嘉莉答道：「可能佢好投入啦，所以感受咁樣。」兩人另有後樓梯及化妝間的爭執場面，Kelly形容似足跳一隻舞，需要雙方配合才呈現逼真效果：「我打過嚟，你也要做返少少動作，令到件事出到嚟好真，其實呢樣嘢先係叫考演技嘛！」鬧出掌摑羅生門，更惹來二人在鏡頭外的不和揣測，問到會否就事件與Yoyo私下溝通，Kelly顯得尷尬：「未有咁嘅機會喎…哈哈哈。」被記者追問跟Yoyo關係時，Kelly帶點猶豫：「都係拍戲囉。（係咪朋友？）吓？咁大家都係同事，係同事啦。」