《衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會》香港站全四場已在紅館圓滿結束。

《衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會》香港站全四場已在紅館圓滿結束，尾場獲多位圈中人支持，包括JW王灝兒與丈夫王至尊、楊千嬅與老公丁子高、AGA江海迦與未婚夫鄭子邦，還有陳康堤、關心妍、林盛斌、Kiri.T、Nancy Kwai亦有現身觀眾席。 Janice衛蘭在個唱上大唱多支首本名曲，由於舊公司同門JW亦有到場，大會安排JW在台下跟Janice隔空對合二人的合唱歌《男人信什麼》。每晚備受期待的「環場360」加插台下對唱環節，今晚嘉賓是JW，當Janic唱完《一場誤會》和《拍錯拖》後，JW在座位上站起身唱《男人信什麼》，當愛妻大開金口，坐前一排的老公王至尊即拿出手機拍攝，紀錄JW演唱的時刻，坐在前兩排的康堤就擰轉背，聽得如痴如醉，期間JW有向前方遞咪示意一齊大合唱，還一度將視線落在康堤身上。

陳奕迅合唱兩曲 今次Janice四場紅館騷請來Eason陳奕迅旗下新人KALAI家麗同台，每晚尾聲均與Janice演繹連串快歌，而尾場則邀來Eason擔任表演嘉賓，兩人先後合唱《講男講女》及《K歌之王》。唱罷《講男講女》後，二人緊緊擁抱，Janice興奮表示終於等到機會跟Eason合唱，Eason笑言冇特別等，但好開心可以有機會合唱，「但有少少怪，因為平時我哋講英文，但迫住講廣東話。」他表示獲邀做嘉賓後，曾相約一起在音樂總監的家夾歌，結果變「吹水」，僅唱了5分鐘。Janice就表示幸好事前見面，否則上台會好緊張，Eason就自爆，「係我衰因工作出國，咁啱你rehearsal我唔喺香港，所以今次第一次喺台度，但有時做音樂就係咁，唔使咁多preparation。」

Eason又自爆，其實最想唱《It's OK To Be Sad》，「我好鍾意，聽完之後Loop咗幾個月。」Janice隨即叫Eason即興在台上獻唱，不過Eason就笑言，「做咗咁多年，我學識一樣嘢，就係做得唔夠好，就唔好拎出嚟獻醜。」接著就解釋選唱《講男講女》的原因，因為Janice有菲律賓血統，然後發現Janice有一半韓國血統，就驚喜大晒韓文，逗得全場大笑。演唱會中播出Janice成為獨立歌手的心路，Eason就乘機取笑Janice廣東話，但聽她以獨立歌手自我介紹，祝願她發掘自己更多。