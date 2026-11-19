以《木棉手帕》（木綿のハンカチーフ）、《再見西伯利亞鐵路》（さらばシベリア鉄道）等無數經典名曲聞名的日本歌手太田裕美（原名福岡弘美），於11月12日離世，終年71歲。其丈夫、同時也是知名音樂製作人的福岡智彥昨日接受採訪時證實，太田裕美因乳癌不幸病逝。

1974年憑《雨滴》出道

太田裕美中學時通過歌唱節目伴舞團體「School Mates」的甄選，隨後於1974年憑藉單曲《雨滴》（雨だれ）正式出道，並在隔年一舉奪得日本唱片大獎新人獎。

1975年，太田裕美以清亮透明的嗓音演繹經典名曲《木綿手帕》，細膩唱出赴都市打拚逐漸變心的男子與留守家鄉女子之間的酸楚對話，歌曲推出後紅遍大街小巷，更讓她自1976年起連續5年登上NHK紅白歌唱大賽舞台。