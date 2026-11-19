以《木棉手帕》（木綿のハンカチーフ）、《再見西伯利亞鐵路》（さらばシベリア鉄道）等無數經典名曲聞名的日本歌手太田裕美（原名福岡弘美），於11月12日離世，終年71歲。其丈夫、同時也是知名音樂製作人的福岡智彥昨日接受採訪時證實，太田裕美因乳癌不幸病逝。
1974年憑《雨滴》出道
太田裕美中學時通過歌唱節目伴舞團體「School Mates」的甄選，隨後於1974年憑藉單曲《雨滴》（雨だれ）正式出道，並在隔年一舉奪得日本唱片大獎新人獎。
1975年，太田裕美以清亮透明的嗓音演繹經典名曲《木綿手帕》，細膩唱出赴都市打拚逐漸變心的男子與留守家鄉女子之間的酸楚對話，歌曲推出後紅遍大街小巷，更讓她自1976年起連續5年登上NHK紅白歌唱大賽舞台。
除了代表作《木綿手帕》外，太田裕美還唱過《紅色高跟鞋》（赤いハイヒール）、《九月之雨》（九月の雨）、《再見西伯利亞鐵路》及《和你走過的青春》（君と歩いた青春）等多首暢銷金曲，並曾於2002年參演NHK晨間劇《櫻花》，在劇中飾演女主角的母親。
曾舉辦演唱會積極抗癌
儘管她在2019年對外公開罹患乳癌的消息，抗癌期間仍積極舉辦演唱會，持續在舞台上用歌聲陪伴歌迷。如今傳出病逝消息，讓許多歌迷感到不捨，並追憶其留在樂壇的無數經典金曲與動人身影。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章