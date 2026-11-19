俞可程自參加《女神配對計劃2》之後，被指扮單身密密跟TVB男導演約會，早前她曾解釋因為接了快餐廣告，所以找了相熟的導演幫手，「我當時係請咗導演同我出去影相，拍片、剪片，我哋去係下只一次。網民影我相嗰日係同嗰位導演去剪片嘅日期。我明白大家好緊張呢個節目，可能網民見到我同一個男仔單獨嘅時候，就覺得係拍拖，但我要澄清多一次我仲係單身！公司都有好多導演，我都有同佢哋出去嘅時候，可能我要叫佢哋掛返工作證。」

然而，今日有傳媒報道，俞可程於11月5日晚在天盛苑與一名戴眼鏡男子舉止親密。相中穿著淺色連身裙的女子全程繑實男方手臂，報料者指俞當晚出席完測量師學會晚宴便趕赴約，並指兩人在車旁及落車後毫無避忌地又摸又錫。翻查社交媒體，有建築公司上載會展晚宴合照，俞可程當日的打扮均與天盛苑被拍女子高度吻合。