俞可程自參加《女神配對計劃2》之後，被指扮單身密密跟TVB男導演約會，早前她曾解釋因為接了快餐廣告，所以找了相熟的導演幫手，「我當時係請咗導演同我出去影相，拍片、剪片，我哋去係下只一次。網民影我相嗰日係同嗰位導演去剪片嘅日期。我明白大家好緊張呢個節目，可能網民見到我同一個男仔單獨嘅時候，就覺得係拍拖，但我要澄清多一次我仲係單身！公司都有好多導演，我都有同佢哋出去嘅時候，可能我要叫佢哋掛返工作證。」
然而，今日有傳媒報道，俞可程於11月5日晚在天盛苑與一名戴眼鏡男子舉止親密。相中穿著淺色連身裙的女子全程繑實男方手臂，報料者指俞當晚出席完測量師學會晚宴便趕赴約，並指兩人在車旁及落車後毫無避忌地又摸又錫。翻查社交媒體，有建築公司上載會展晚宴合照，俞可程當日的打扮均與天盛苑被拍女子高度吻合。
男導演家底豐厚
俞可程多次被拍到跟這位TVB男導演來往甚密，據了解對方為香港潮州商會副會長鄭敬凱之子鄭韜畧，現為TVB綜藝科高級導演，曾負責《魔音女團》、《剪裁魔法師》及《聲生不息》。有指鄭韜畧一直暗戀俞可程，更疑運用權力將原本無緣入圍的她安插進《魔音女團》節目中。
鄭韜畧的父親鄭敬凱來頭不少，曾任冠忠巴士集團董事，現為冠忠巴士集團之中國業務總監。按冠忠巴士年報介紹，鄭敬凱負責集團於中國內地的業務，目前負責集團位於重慶市酒店經營管理、四川省旅遊景區之發展及經營管理、湖北省襄陽市客運站及長途巴士業務之營運及策劃集團低空經濟發展項目。2017年，鄭韜畧聚老婆，當時父親邀請了不少政商界朋友出席。婚後與太太育有一子一女，近年，鄭韜畧對外聲稱已離婚，但太太早前仍陪鄭敬凱夫婦去看演唱會，更以老爺奶奶稱呼兩老，令鄭韜畧有一腳踏兩船之嫌。