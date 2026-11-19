由商業電台主辦的《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2027年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行。目前，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」正進入第二階段投票，由11月16日中午12時開始展開，樂迷可透過商台網站及手機應用程式進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強，投票截至今日（11月19日）中午12時已得出最新七強走勢，男歌手分別是Arvin曾傲棐、MC張天賦、古天樂、Edan呂爵安、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒，昨日打入八強的Anson Lo盧瀚霆卻暫時出局。女歌手方面，Gigi炎明熹、Serrini、宣萱、容祖兒、黃淑蔓、鄭秀文、衛蘭均榜上有名。至於組合，七強走勢有COLLAR、ERROR、JFYT、MIRROR、VIVA、晚安莉莉、農夫FAMA。