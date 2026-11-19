《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）舉行，今年司儀陣容除了阿姐汪明荃之外，還有朱凱婷、周奕瑋、洪永城、黃翠如、麥美恩（Mayanne）、陸浩明等，去年傳被TVB雪藏的Mayanne今年回歸，對於再次肩負台慶司儀重任，她接受訪問時叫大家今晚拭目以待。

預告添食《獎門人》 麥美恩澄清自己過去一年未有停過，仍有為其他節目及活動擔任司儀工作，透露目前正籌備一個全新綜藝項目，由於製作龐大，要待明年才正式投入拍攝，Mayanne還收到風公司或再開拍《獎門人》，但仍要等「獎門人」曾志偉決定，她自言到時可隨傳隨到。對於今年台慶會否重演過往向得獎女同事送上抱抱的黃金畫面，Mayanne笑言盡量為大家爭取，她認為這件事需要自然一點，太刻意反而會失去那份真摯，身旁的翠如坦言想抽中45萬元台慶大獎獲對方攬攬，問翠是否同樣會有澎湃效果，Mayanne即代答：「佢媽媽嚟㗎，你真係唔好睇小媽媽嘅重量！」

至於黃翠如首次出任台慶司儀坦言十分緊張，自嘲轉數不夠快，令她壓力頗大。翠如早前帶兒子蕭哈哈到馬來西亞拍攝《義和2》，劇組為遷就她回港參與台慶，特地提前拍完她的戲份。《義和2》屬她產後首套電視劇，翠如坦言拍攝過程辛苦，更大嘆同時兼顧湊仔是相當困難，表示暫時不會再考慮接劇：「唔敢啊！做阿媽嘅冇得要求咁多，今次我帶埋囝囝過去開工，第一次體驗到要拍戲又要照顧小朋友，分配時間真係唔容易。同埋我哋好被動嘅，有工作嘅時候就好好感恩去做好佢，冇嘅時候就好好湊BB！」