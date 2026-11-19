素海霖三年前以港產AV女優姿態進軍日本，以「繪麗奈」之名打響名堂，雖然進軍東洋AV界後知名度大增，但卻惹來一班haters狙擊，其IG帳號更被檢舉再被封鎖，相當黑仔。

素海霖IG帳號「thisisshl」數月前被迫停用，一向活躍社交網的她上月在IG開設全新帳戶「thisisshl2026」，可惜啟用數天即被消失，素海霖惟有主力在Facebook分享近況，當然少不了性感靚相；早前，她就貼出以爆乳打扮現身樂壇天王The Weeknd啟德演唱會，一身肉感造型即刺激hater留言攻擊。