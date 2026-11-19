素海霖三年前以港產AV女優姿態進軍日本，以「繪麗奈」之名打響名堂，雖然進軍東洋AV界後知名度大增，但卻惹來一班haters狙擊，其IG帳號更被檢舉再被封鎖，相當黑仔。
素海霖IG帳號「thisisshl」數月前被迫停用，一向活躍社交網的她上月在IG開設全新帳戶「thisisshl2026」，可惜啟用數天即被消失，素海霖惟有主力在Facebook分享近況，當然少不了性感靚相；早前，她就貼出以爆乳打扮現身樂壇天王The Weeknd啟德演唱會，一身肉感造型即刺激hater留言攻擊。
開設後備帳號
不過，隨著「thisisshl」之IG帳號相隔半年終於復活，素海霖連日來頻頻出po，並留言：「沒有帳號這五個月，頭三個月都真的很頹廢，沒心機，自閉在家中…但人真的會慢慢適應痛苦，痛苦的不是沒有社交、娛樂，是沒收入了、有新項目也沒有渠道宣傳了，大家也可能漸漸會把我忘記，這陣子雖然我自我封閉，但我並沒有放棄自己，甚至乎在家中買了個樓梯機，不一定是為了減重，也可以是為了健康，也改變了一成不變的髮型，也在家中想了很多很多，擁有的不是必然，也要珍惜，你所經歷的，都是上天為你度身訂造的一個人生課程，只要捱過，就發現，你真的捱過了。」素海霖預告接下來將準備很多驚喜給大家，叫大家密切期待，更開設後備帳號作兩手準備。