香港模特兒界再傳喜訊！國際名模教母徐濤（Murine）女兒、星級模特兒導師高靖（Chantel Ko），日前代表香港出戰於東莞舉行的《2026國際聯合國選美盛會&環球超模&環球先生總決賽》（2026 Final United Nation International Pageant Super Model Universe & Man of the Universe Grand），憑出色的舞台表現、獨特氣質及自信台風，勇奪「國際聯合國總冠軍2026」、「國際聯合國小姐冠軍2026」、「人氣網絡大獎」、「Top 5」及「國際聯合國大使2026」五大殊榮，為港爭光。
今次賽事吸引各地優秀選手參與，高靖即使賽前不幸患上感冒，仍堅持帶病上陣，最終脫穎而出，成為全場焦點。其中，她於網絡人氣投票環節獲得逾19萬票支持，成功奪得人氣網絡大獎，足證其人氣。高靖接受訪問時稱，賽前數天開始感冒，曾擔心身體狀況會影響發揮，沒想到最終取得理想成績，她表示：「很開心今天拿到世界冠軍，還有網絡冠軍，謝謝朋友和粉絲幫我投票。這幾天本來感冒，所以可能有些地方未能發揮得最好，但真的沒想到有這個結果，非常感謝大家。」她又坦言能夠代表香港站上國際舞台並取得佳績，是十分珍貴的經歷，亦令她更有信心向國際時尚舞台發展，更寄語大家：「願我們都堅守心中信念，凡有夢想，終可抵達。」
徐濤拓展國際選美版圖
此外，徐濤今次獲邀擔任大會主席評判，並提名高靖參賽。高靖亦感謝徐濤專業模特兒學校團隊多年來的悉心栽培，讓她由學員逐步成長為導師，並有機會代表香港在國際舞台發光發亮。徐濤透露，未來將與今次主辦方深圳市謝魯星丹文化傳媒有限公司展開更緊密合作，攜手舉辦更多國際級選美及模特兒賽事，進一步拓展國際選美市場。同時，徐濤率先披露高靖將代表香港出戰《2027年世界模特大賽全球總決賽》，屆時將有73個國家及地區選手參與角逐。徐濤旗下的徐濤專業模特兒學校亦將成為賽事主辦單位之一，積極參與賽事籌備及國際交流工作。徐濤表示，希望透過舉辦更多國際賽事，為香港模特兒創造與世界接軌的機會，拓展國際視野，進一步推動香港時尚文化走向世界。