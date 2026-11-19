香港模特兒界再傳喜訊！國際名模教母徐濤（Murine）女兒、星級模特兒導師高靖（Chantel Ko），日前代表香港出戰於東莞舉行的《2026國際聯合國選美盛會&環球超模&環球先生總決賽》（2026 Final United Nation International Pageant Super Model Universe & Man of the Universe Grand），憑出色的舞台表現、獨特氣質及自信台風，勇奪「國際聯合國總冠軍2026」、「國際聯合國小姐冠軍2026」、「人氣網絡大獎」、「Top 5」及「國際聯合國大使2026」五大殊榮，為港爭光。

今次賽事吸引各地優秀選手參與，高靖即使賽前不幸患上感冒，仍堅持帶病上陣，最終脫穎而出，成為全場焦點。其中，她於網絡人氣投票環節獲得逾19萬票支持，成功奪得人氣網絡大獎，足證其人氣。高靖接受訪問時稱，賽前數天開始感冒，曾擔心身體狀況會影響發揮，沒想到最終取得理想成績，她表示：「很開心今天拿到世界冠軍，還有網絡冠軍，謝謝朋友和粉絲幫我投票。這幾天本來感冒，所以可能有些地方未能發揮得最好，但真的沒想到有這個結果，非常感謝大家。」她又坦言能夠代表香港站上國際舞台並取得佳績，是十分珍貴的經歷，亦令她更有信心向國際時尚舞台發展，更寄語大家：「願我們都堅守心中信念，凡有夢想，終可抵達。」