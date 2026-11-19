曾傲棐已經打入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 7強 。

曾傲棐首次打入「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」「我最喜愛的男歌手」十強，今日更成為七強之一，隨時殺入5強。日前他於社交平台發文，表示會到旺角麥花臣球場落區謝票，逐個攬攬兼逐一影相，實行大派福利回饋fans。現場大排長龍，至少數百名fans排隊，人潮一度不見龍尾，場面墟冚。

Arvin繼早前在活動上多謝投票給他的人外，日前於社交平台出po，坦言對打入十強感到難以置信，「唔好話十強，老實講廿強都畀多咗自己，我深知99.9%嘅功勞都不在於我，無論係朋友落力拉票，還是你哋投嘅每一票，都係你哋用行動攬實咗我，實在無以為報，只能夠盡量帶多啲歡樂、音樂畀大家。」他更豪言，無論大家因為任何原因投票，又或者沒有投票，只要肯到場，他都會逐一擁抱回報，「你嚟得就係攬我，我實攬返你！」

Arvin又提到，選擇麥花臣球場謝票對他別具意義，十年前，他曾於麥花臣參加夢想舞台決賽，在逾千人的場地首次登台唱歌；十年後，他同樣在麥花臣迎來人生另一個重要里程碑，就是舉行了首次個人演唱會。由參賽者到躋身叱咤「我最喜愛」十強，這段成長軌跡，難怪令他特別感觸。謝票當日，麥花臣球場大排長龍，至少有數百名粉絲排隊等候，人潮一度不見龍尾。Arvin亦兌現承諾，逐一與fans攬攬及合照，氣氛溫馨熱鬧。