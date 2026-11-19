年度樂壇頒獎禮《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2027年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行，商台今日中午公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最新七強走勢，當中男歌手分別有Arvin曾傲棐、MC張天賦、古天樂、Edan呂爵安、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒，昨日打入八強的Anson Lo盧瀚霆卻暫時出局，未料傍晚時份，商台卻公開「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」七強走勢再有變動，多得神徒發力，Anson Lo再現七強之列，反觀Ian卻暫時被out。至於女歌手方面，今日下午七強為Gigi炎明熹、Serrini、宣萱、容祖兒、黃淑蔓、鄭秀文、衛蘭，當到了黃昏走勢，Serrini暫時出局，取而代之是COLLAR成員Marf邱彥筒。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票由11月16日中午12時開始展開，樂迷可透過商台網站及手機應用程式進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強。據了解，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票將於明天（11月20日）中午12時正式結束，樂迷從男、女歌手及組合各組別十強中選出最後五強進入第三階段，而第三階段投票將於11月23日中午12時至11月27日中午12時進行，從中選出最後五強，而三大獎項將留待2027年1月1日頒獎禮當晚揭曉。