《萬千星輝賀台慶》今晚在將軍澳電視廣播城舉行，馬國明跟劇集《夫妻的博弈》拍檔高海寧一同現身紅地毯，兩人亦有接受傳媒訪問，記者提到「安心偷食事件」男主角許志安今晚會擔任壓軸嘉賓，馬明即大方答：「係呀。」被問到網民認為今次安排恐令馬明帶來尷尬，他更表示：「唔會尷尬，點會尷尬呀？大家都各自新生活，點會尷尬？同埋今日大家都係嚟慶祝TVB生日嘛！咁所以係唔會尷尬嘅！」

其實，馬國明當年曾為許志安歌曲《昨遲人》拍攝MV，兩人不僅在MV中同框，兩人亦在2006年TVB劇集《肥田囍事》中合作，在劇中爭奪胡杏兒飾演的女主角肥田，但安仔於2019年被爆背住鄭秀文偷食黃心穎，當時黃心穎的男友正是馬明，令兩男於七年前開始「絕緣」。

馬明今晚受訪坦言已多年沒有跟安仔同場，而剛才彩排亦未有碰面，因為自己排opening，安仔則擔任壓軸，被問到若見到面會否跟對方打招呼，馬明稱：「梗係會啦，點會唔say hi？」更強調沒必要避忌，至於有網民勸他不要出席今晚台慶，馬明回答：「大家依家都冇嘢啦。咁又唔使，大家嚟慶祝TVB生日快樂吖嘛。唔使避忌！」提到當年對方鬧出的「安心偷食」風波，馬明認為：「其實我已經覺得好小事。」身旁的高Ling幫口說：「最緊要宜家幸福。」馬明同意並答：「係呀！我同我老婆好sweet。」