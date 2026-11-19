來到第二回合，兩隊需要估「咀戲對手」，正當鄭衍峰問誰沒拍過咀戲時，龔嘉欣爆料指陳豪最少拍咀戲：「佢唔拍咀戲㗎喇！」陳豪稱：「唔好咁講，等我話你知咀過邊個吖。」之後他不停作狀咀咪，未有數出曾咀過的對手。蕭正楠就表示自己咀過黃翠如與曹永廉，然而現實中他還咀過陳瀅、劉心悠、鍾嘉欣、吳若希等。

此外，當高海寧、馬國明負責答「咀戲對手」時，畫面出現《夫妻的博弈》二人咀戲的畫面，但圖中就未見馬國明，但馬國明一面天然呆似對相關場口沒有印象，就連陳展鵬也不禁問︰「你咀過邊個都唔知！」及後畫面再有馬國明咀戲的場口，但馬國明再次天然呆，完全沒有記憶一樣，反而在旁的高海寧、蕭正楠也認出相關場口是《衝上雲霄II》馬國明跟江美儀床戲場口。

最後陳豪成功代表「萬千隊」答終極問題，展鵬要他答出大合照少哪些台慶司儀，陳豪在眾人提水下才一一答出相關同事名字。至於問題中有陳瀅咀過的對手，但最後無人估中，展鵬等亦未有說出答案，令不少人好奇答案是誰。