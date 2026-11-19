林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）月前傳出婚姻亮起紅燈，其丈夫何正德（Kent）今年8月被網民公開在加拿大溫哥華與長髮新歡Janelle之親密影片，翌月更有一名法國攝影師誤發何正德與Janelle攝於巴黎拍攝的甜蜜寫真，爆出男方跟Emily已在今年3月辦理離婚，有傳何正德決定不願再供養一對仔女，導致兩人關係越趨惡劣。

睇BIGBANG演唱會見YG老闆 反觀已故富商林百欣孫女林恬兒，一直未就離婚表態的她近日再成新聞人物，一張她與JW王灝兒舊愛葉韋彤（Tarzan）的合照於小紅書流出，照片攝於Emily生日飯局，壽星女獲一班好友慶生，在場的Tarzan向Emily送上birthday kiss，雖然未確定二人關係，但Tarzan是林恬兒細佬林孝能的好友，照片立即在網上引起迴響。據知，該張照片是林恬兒用自己手機拍攝，並存放在其私人iCloud帳戶，可是她隨後已把照片刪除，並只保留在帳戶「最近刪除」相簿中，她從未向第三方分享該照片。

消息又指，Emily跟前夫何正德過往曾共用iCloud帳戶，今年3月開始，何正德已不再獲得Emily的許可權查看相簿照片或帳戶內其他內容，如今密照流出，令人懷疑涉及未經授權的存取，有指林恬兒正委託律師向前夫發出律師信，要求釐清事件。林恬兒剛度過42歲生日，回復單身的她在社交網貼出多張靚相，並以英文撰長文分享感受，她除了忙於照顧家庭，亦已重拾自己的生活，日前現身BIGBANG的啟德演唱會尾場，還跟YG娛樂大老闆梁鉉錫在包廂開心合照，生活多姿多彩。