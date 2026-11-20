TVB《萬千星輝賀台慶》由三屆視帝羅嘉良率領全台逾200位藝人載歌載舞，並唱出《奇哥》、《難兄難弟》。事後他接受訪問時，表示很滿意演出，坦言要齊人彩排已經很難，大家都很團結，並指自己的部份可以100%完成已經很好。他說︰「對我嚟講已經好高分！我自己無錯都好開心！基本上都冇咩甩漏。」

早前他在彩排時提到自己的腳底麻痺，他表示現在的情況比起在北京的時候好，「我唔知佢依家進展係好定係壞，check咗好多嘢，腰椎、血管，又有做針灸。」他表示仍未找到原因，自己有戴腰封防止自己扭親及可以提醒自己要挺直。他透露27號就要離開香港，要為薛家燕在佛山演唱會擔任嘉賓。 他表示很開心這晚跟《模範律師團》的陳煒﹑張曦雯﹑劉佩玥見面，又可以跟陳豪見面。他說︰「見返好多人呀！陳豪真係好耐無見佢啦！」他直言有留意陳豪在《玫瑰戰爭》的表現，笑指對方在劇中很融洽。他又提到拍《模範律師團》雖然劇情很沉重，但熄機之後，有很多意想不到的畫面，大家都拍到好開心，料到時播出時可以跟大家分享。

盼與宣萱再合作 當聽到宣萱希望跟他聚舊，他聞言馬上答好，並指二人對上一次合作已經是25年前的《流金歲月》，希望可以再跟她合作。再問到有沒有留意張家輝開騷，他說︰「佢嗰個都叫演唱會呀？我覺得佢真係好鬼正，佢唱歌唱到大家咁開心！佢好搞笑，但佢依家甚少拍搞笑戲，真係嘥咗，佢以前都有拍嘅！」他表示很想看他的演出，希望可以看到他扮女人，奈何自己要出埠登台， 最鍾意一齊賀台慶 問到他最想自己哪一套劇集重播，他說︰「好多！《先生貴姓》、《流金歲月》、《創世紀》，好多！我覺得喺TVB咁多年都好幸運，因為拍咗好多值得回味嘅電視劇集。」他又指自己很喜歡慶祝台慶，因為台慶是一個很好的聚舊機會，「平時好忙，好難聚得埋！好難三個主角同一部戲，真係好難，台慶就可以見到大家，又可以齊心做一件事，好開心！」相隔23年再參與台慶，羅嘉良表示依然很熱鬧，並很高興見到很多新血。至於有沒有機會開拍2027年版《難兄難弟》？羅嘉良笑言：「你要問一問鍾澍佳。當年就係佢監製！」