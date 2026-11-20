GM曾展望與Sophie葉蒨文以情侶檔出席《萬千星輝賀台慶》，對於女友穿上中門大開的白色戰衣登場，GM受訪時說：「我其實都係啱啱第一次睇。」身旁的Sophie聽罷即嬌嗲答：「咩呀？我sent過俾你睇㗎！」GM之後即補充：「我意思係真人第一次睇，因為佢都冇著過上身，頭先喺化妝間嘅時候引唔住偷望咗兩吓。」他大讚女友一身打扮十足希臘女神雅典娜一樣，Sophie聞言立即風騷擺甫。

曾展望強調沒有偷望其他女星，對於《女神配對計劃》其他女神均澎湃現身，GM只答：「係！好好吖！幾好吖！」表示對其他女神造型沒有任何評論。至於Sophie的性感打扮，他謂：「都預咗俾人睇，咁又唔會蝕嘅，公司生日嘛。」Sophie則指男友「日日都咁型」，沒有特別感想，但就認同GM瘦了很多，他亦直認早前因工作要急速瘦身，並成功達到目標。

Sophie為台慶表演跳舞，自爆跳到腳傷要食消炎藥，直認運動量未夠多，更乘機大讚男友，指GM為減磅每日食雞胸，而且瘋狂做gym，還補充：「我覺得佢好堅持，比起佢靚仔咗，我係更加欣賞佢內在嘅毅力。」兩人在鏡頭前大晒恩愛，GM自爆為女友腳傷按摩，表示心痛之餘亦會「呵番」女友。近月來各有各忙，GM透露會為女友補祝生日，亦有旅行計劃到外地享受二人世界。談到俞可程疑扮單身參加《女神配對計劃2》，消息曝光後即被禁出席台慶，GM與Sophie稱忙於準備台慶未有留意報道，不過Sophie卻透露參加首季《女神配對計劃》，是入房接見工作人員，經一輪盤問證實是單身才可以參加節目，並重提當時在節目記招上宣誓，GM則稱亦有被問感情狀況，未知有否暗中作背景調查，當問到若發現有人扮單身參加節目，GM就建議「一經發現扣show錢」！