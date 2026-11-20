「白花油王子」顏福偉接受新城廣播節目《放飯ICU》訪問，與譚玉瑛、林柏希及何基佑大談與伴侶一起19年的相處之道、又透露家族品牌明年迎來100周年的驚喜計劃。顏福偉與同性伴侶已相處19年，對方雖然比他年輕23歲，卻常提醒他保持情緒平穩，福仔笑言：「我係被訓練嗰個」、「我唔敢唔聽佢話」，又形容對方智慧高於自己，連在韓國聽英文禪修打座，對方也能完整記住內容。顏福偉認為這段關係是緣份，也讓他學會以「減法」生活，避免情緒因多巴胺水平頻繁大上大落，誘發抑鬱感而增加患上情緒病的風險。

為梁朝偉睇《430穿梭機》 顏福偉笑言家族成員大部分都怕老婆，父親及胞弟都一樣；又透露童年時父親對他嚴格、母親則縱容他，自己好動「坐唔定」，甚至懷疑有過度活躍傾向。被問到有否收看譚玉瑛主持的《430穿梭機》時，他坦言因喜歡梁朝偉，雖然當時已不太年輕但也偶爾收看。談到踏足娛樂圈的原因，他稱由於父親關係，從小便接觸過姚蘇蓉、張琪、李菁、胡楓及陳寶珠等巨星，仍記得鄧麗君曾到訪他家打乒乓波，當時福仔只得13歲，長大後他亦希望能與張學友等巨星做朋友，所以直接做歌手。由於家境富裕，他自言小時候喜愛認叻，曾拿著工展會入場襟章回校炫耀，向同學表示放學可免排隊入場。

顏福偉在1986年出道，至今剛好40年。他首次演出便是與Beyond同台，其後憑其代表作名曲《愛多八十年》引起關注，一晚可連趕數場騷，他坦言享受被注目，但如今更重視內心平靜，每日打坐、游泳，也喜歡獨自踩單車，強調「享受alone，並不是lonely」。明年白花油將踏入100周年，他預告會有大型活動，早前到檳城尋根，原來老店因漏水，意外在假天花發現隱藏100年前的舊招牌，正計劃將原址改作博物館。顏福偉會把舊歌《愛多八十年》重新編曲，加入K-POP元素，並預告明年會推出廣東版的100周年新歌，其弟亦計劃斥資邀請海外巨星來港演出。