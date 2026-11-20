TVB《萬千星輝賀台慶》除了有顏志恒獨得45萬信用卡免簽賬額外，還有高海寧、陳展鵬、肥媽、曹永廉、黃庭鋒、劉頌鵬獲得豐富獎品連免找數簽賬額，由8萬3千元至10萬元不等。當錢嘉樂抽出黃劍文時，大會一眾司儀不停高呼他的名字，但台下也沒有人知道黃劍文去了哪裡。及後大會先抽出另一位幸運兒，當抽到是肥媽時，肥媽同樣不在現場，但錢嘉樂就大聲叫陸浩明代領時，潘靜文續問「得唔得㗎！」此時陸浩明指肥媽正趕到一廠，同一時間台上眾人再度確認未見黃劍文，於是抽出曹永廉頂上，而鏡頭見到肥媽急急腳走上舞台領獎。

跑過去已見曹永廉頂上 黃劍文事後眼濕濕接受訪問，他說︰「我當時去影緊擺甫士嗰個，全日食得個麵包，就去咗便利店買雞髀食。之後收到好多message話叫我快啲返嚟，我中咗獎，之後《中年好聲音》嘅梁浩賢打俾我，就話快啲返，中獎！我就即刻收線，跑過去，已經見到曹永廉上咗台啦！我就無咗個獎！唉！勸大家唔好喺抽獎時刻去食雞髀！」

人生最貴雞髀 他感慨是人生食過最貴的雞髀，他說︰「雞髀好好食，10萬……但貴咗啲！(係咪人生最貴？)梗係無，真係一生難忘嘅雞髀！如果有雞髀廣告就搵我，我會好落力！」他更直言當時是「仆」返去，但他也自我安慰說到︰「唔緊要啦！我相信出年會更加好，我一直以為自己無抽獎運，竟然係抽到！」語畢就直認心情有些失落，「因為大家話我知有10萬蚊，肥媽都有拎，佢話唔緊要，一齊食咗佢！我都覺得好開心！同埋得到大家咁關心，個個戥我唔抵，好多謝大家關心！唉……真係無諗過抽中我，真係一場歡喜。」

被取名為「 雞髀文」 問到會否失眠，他表示未知，笑言會跟大家報告。談到他的經歷將成為台慶歷史，他笑謂好開心成為歷史一部份，更稱事後已被同事封為「雞髀文」。他說︰「10萬蚊換來大家記得我都值嘅！大家食雞髀都會記得我！」提到顏志恒表示會獎他廿隻不同味的雞髀，他表示期待，而自己10萬元的雞髀是韓式風味。他著大家可以找他拍攝與雞有關的食品，同時亦不忘呼籲大家購票支持他在12月有份演出的《HK MUSICAL DREAMS 還看香港音樂劇》劇場演唱會。