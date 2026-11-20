Marvel Studios年度超級鉅製《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）將於下月16日在港搶先登上大銀幕，距離上一集《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）相隔七年，Marvel終於再度集結神級超級英雄陣容，迎戰前所未見的滅世危機。今次不但有羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）震撼回歸，更首度飾演大反派末日博士（Dr. Doom），還有基斯伊雲斯（Chris Evans）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）等一眾荷李活巨星助陣，率領復仇者聯盟、變種特工以及神奇4俠等多個人氣超級英雄團隊同場交鋒，陣容龐大。

展開龐大宣傳攻勢 電影尚未正式上映，世界各地已掀起「末日」熱潮，預售門票早已引發搶購，全球累積預售票房已超過1.5億美元（約11.7億港元）。近月來，世界各地相繼展開大型宣傳活動，將《復仇者聯盟5：末日降臨》的熱潮帶到戲院以外；日本方面，在11月1日配合日本橋、京橋祭典舉行大型Marvel主題巡遊，超過280人參與，當中最矚目的莫過於高達4.5米、重約1.5噸的Dr. Doom巨型花車，沿途吸引大批粉絲圍觀。至於韓國地區，10月31日出動2,000架無人機在首爾漢江夜空上演Marvel特別燈光匯演，將Iron Man轉化成Dr Doom，震憾閃耀天幕；韓國同日更配合舉行Marvel Run主題跑步活動，將全城變成復仇者集結地！

中國本月亦展開龐大攻勢，上海港匯恒隆廣場打造出超巨型《復仇者聯盟5：末日降臨》主題裝置，巨大復仇者聯盟A字標誌放在大廈外，前方更有末日博士巨大半身像降臨，成了上海最hit的打卡熱點。