無綫《萬千星輝賀台慶》昨晚在將軍澳電視廣播城舉行，《女神配對計劃2》的一眾女神原定齊齊行紅地壇，不過俞可程(Kanis)疑因被揭搭上《魔音女團》導演鄭韜畧，扮單身參加《女神2》而被「缺席」。6位女神何沛珈（Roxanne）、陳若思（Amber）、郭珮文（Juliana）、阮嘉敏（Mandy）、陳星妤（Yvette）及梁超怡齊齊受訪，阮嘉敏表示不知道俞可程缺席，因為除了相約食飯或打邊爐，平時甚少特地約會，或知會大家將出席什麼活動，笑言大家沒太大默契，與俞可程同為《東張西望》主持的何沛珈，亦表示大家甚少透露自己行程。

完騷再忍問俞可程 6位女神雖有留意俞可程的新聞，但阮嘉敏直言因一早返TVB綵排、化妝和做訪問，沒時間詳細了解新聞內容，不認識報道中的導演。何沛珈亦表示不清楚報道內容，不方便去評論太多。問到可有慰問俞可程，她強調，「雖然新聞成日話我哋不和，但其實我哋私底下真係friend，發生呢啲事，即使係發生喺我身上，大家都會慰問我，忙於今日之後會去慰問。」她續指暫時未收到任何相關通知，但亦會關心製作團隊。

阮嘉敏強調真單身 對於俞可程被指扮單身，阮嘉敏重申未了解詳情，對俞可程的感情狀況，不予評論。不過，她自言只可以代表自己，就是仍然單身，另外五位女神聞言亦逐一表明自己都是單身。《女神1》拍攝前，每位女神均需獨立約見，確認單身才可參加，問到《女神2》拍攝前，做法是否一樣時，阮嘉敏稍作思考，「以我角度，佢哋冇刻意問我哋，但呢個係《女神2》，即係幫我哋配對，我哋做呢件事，我嘅認知就係我係單身，所以去玩，但每個人認知或了解唔同。」若俞可程並非單身，可有感到被騙，她再三表示不評論事件，以免不公平。問到可擔心外界印象，認為參加者為知名度和曝光才參加，阮嘉敏笑言，「我真係單身。」其他女神亦表示，不一定為了找老公，同時也想多結識朋友。