無綫《萬千星輝賀台慶》昨晚（19日）於電視城舉行，人氣急升的周嘉洛與緋聞女友陳瀅手挽手亮相紅地氈，兩人的黑色打扮襯到絕，陳瀅表示事前沒有夾定，周嘉洛就回應是緣份，但直言配襯衣服會問意見，大讚陳瀅有品味。對於觀眾仍念念不忘《痞子殿下》「CP」亮相，周嘉洛自言看到有關拍《痞子3》的許願，兩人希望今次同場能滿足fans要求。

陳瀅上月生日並收到異性送的束花作禮物，她表示吃了約10餐生日飯慶祝，其中包括與周嘉洛打邊爐，嘉洛不忘補充，「唔係單獨食，好多人二齊食。」問他可有送花給壽星女時，他語氣肯定表示，「絕對係無，我哋陪食飯，儀式感都好強。(有無爭埋單？)絕對唔需要，佢啲朋友非富則貴。」陳瀅則扮投訴，「佢呢排拍多咁多廣告賺咁多錢，其實應該單獨約我食飯。」嘉洛點頭道：「應該要，應該要，應該要！」接著認真表示隨著年紀長大，可以一齊食飯已是小確幸。

問到可有看陳瀅在《璀璨之城》的演出，周嘉洛直言忙於工作，未有時間追看，但會將此劇放入Bucketlist。當問陳瀅若將張智霖換成周嘉洛又如何時，轉數快的嘉洛就代答，「無人可取代Chilam大哥。」陳瀅亦表贊同。

見JW夫婦睇騷讚好sweet

談到JW王灝兒與老公王至尊結伴看衛蘭演唱會，當JW隔空與Janice合唱時，老公全程用手機拍攝，陳瀅表示，「我都有send訊息俾佢，好戥佢開心，好sweet。」