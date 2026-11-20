古天樂與宣萱昨日仍在叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手七強中佔一席位。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」 最後五強正式誕生 下周一展開第三階段投票 由商業電台主辦《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2027年1月1日晚上7 時假亞洲國際博覽館Arena舉行，由樂迷投票選出的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票已於11月16日中午12時正式展開，以一人一票為依據選出三獎項最後五強，投票截至今日（11月20日）中午12時，第二階段投票正式完結，並得出最後五強，叱咤樂壇我最喜愛的男歌手最後五強分別Edan呂爵安、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒、Anson Lo盧瀚霆，MIRROR成員佔四席，反觀Arvin曾傲棐、MC張天賦、古天樂、林家謙卻無法晉級。

今年合唱《無時空之戀》的古天樂和宣萱無緣殺入叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手最後五強。

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手方面，Gigi炎明熹、Marf邱彥筒、容祖兒、黃淑蔓、衛蘭同告入圍，昨日打入七強的宣萱、鄭秀文已告出局。至於叱咤樂壇我最喜愛的組合，ERROR、JYFT、MIRROR、VIVA、農夫FAMA齊齊殺入最後五強，COLLAR和晚安莉莉今年無緣爭獎。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第三階段投票將於下星期一（11月23日）中午12 時至11月27日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。三大獎項將留待2027年1 月1日頒獎禮當晚揭曉！