視后佘詩曼（阿佘）除了演技精湛，私下更是出名的孝順女。自5歲喪父後，佘媽媽（Lily姐）獨力養大三名子女，母女感情深厚。阿佘近年為陪伴曾抱恙的母親，主動減產，早前完成劇集《正義女神》宣傳後，她直言決定今年放慢步伐，寧花多些時間陪母親。適逢佘媽媽日前迎來76歲生日，阿佘昨日在社交網分享溫馨慶生照，並留言向母親告白「I love you」。

母女紅噹噹慶生 相中，見壽星佘媽媽穿上搶眼的橙色中式上衣，配襯大圈耳環，面色紅潤、精神奕奕；而阿佘則身穿紅白上衣，雙手從後環抱佘媽媽，二人一同展現燦爛笑容，場面溫馨。孝順的阿佘更準備了兩個蛋糕，寫上「76」及「Happy Birthday佘媽媽」字樣，她開心寫道：「專登買咗件靚衫俾佢，睇吓佢今日幾sharp醒！見到你今日咁開心，我嘅開心指數到爆晒錶！都係嗰句啦：I love you I love you I love you（重要嘅事要講三次）」就連甘比都留言：「Happy birthday to Auntie！最緊要身體健康！開開心心。」

佘媽媽曾歷大病 佘媽媽近年健康曾惹外界關注，2024年她一改標誌性「冬菇頭」造型，被拍到以布巾包頭，引發揣測；其後阿佘承認母親身體不適已一年半，並正接受治療、康復中。為貼身照顧母親，有指阿佘曾以近200萬元一年租住半山豪宅與母同住，又推掉離港太久的工作，盡顯孝心。如今見佘媽媽精神飽滿現身生日飯局，一眾好友及網民都放下心頭大石。