現年39歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby），去年底宣布與坐擁10億身家的男友、彩豐行老闆楊振源（Benny）分手，少奶夢碎；回復單身後，Toby寄情打Pickleball（匹克球）。今日（20日）有消息指，Toby極速再覓新歡，與從事電燈生意的Gary在球場上火速撻着，二人低調交往半年；而男方曾有一段婚姻，育有一對仔女，五個月前才正式辦妥離婚。

曾追趙慧珊食檸檬

有指Toby的新歡Gary名氣和財力都不及舊愛楊振源，但來頭亦不簡單。Gary現年四十多歲，中產出身，從事燈飾生意，是KOFFA LIGHTING創辦人，曾為不少名店負責燈光設計。據悉Gary異性緣旺，向來多女埋身，五個月前才與前妻離婚，結束十多年的婚姻。消息更指，Gary今年初曾力追前女團Super Girls成員趙慧珊（Aka），更以公司名義贊助對方舉辦「Aka C. X Koffa」畫展以博取芳心，可惜最終慘食檸檬。

由波友火速變拖友

近年Gary迷上Pickleball，經常以公司名義贊助各大小賽事，並於今年4月認識了同樣熱愛Pickleball的陳庭欣。據知，二人因打波生情，一拍即合，亦有互相追蹤IG ，而Toby與Gary認識時男方尚未正式離婚。Toby將拍拖一事一直保持低調，早前受訪時仍自稱單身，並否認自己眼角高，又叫金牌媒人阿Bob勿收手盼覓百分百好老公。當被問到近期圈中不少人因打匹克球擦出愛火，Toby更笑言球場確實非常容易認識朋友。