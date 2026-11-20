商業電台今日（20日）揭曉《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》第二階段投票結果，正式公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強名單。男歌手方面由張敬軒、Edan（呂爵安）、姜濤、Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆）包攬五強；女歌手則由Gigi（炎明熹）、Marf（邱彥筒）、容祖兒、黃淑蔓及衛蘭攜手晉級；組合最後五強則為ERROR、JYFT、MIRROR、VIVA及農夫FAMA。其中，張敬軒與容祖兒雙雙創下佳績，破紀錄第19次殺入五強。

容祖兒第19度入圍「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最後五強。

寫下樂壇新歷史

張敬軒與容祖兒今次齊齊打破自身紀錄，第19度入圍「我最喜愛」五強，成績斐然。翻查紀錄，容祖兒對上18次入圍橫跨2000年及2003至2019年；而張敬軒則曾於2006至2011年、2013至2019年及2021至2025年共18度入圍，兩人今次雙雙將紀錄刷新至19次，足證其樂壇超強地位。另外，男歌手五強名單中，MIRROR成員佔據四席，張敬軒以一敵四位「鏡仔」成功突圍，網民都紛紛大讚厲害。

下周展終極對決

隨著五強名單塵埃落定，第三階段投票將於下星期一（11月23日）中午12時至11月27日中午12時進行，屆時將由樂迷一人一票，從各組別最後五強中選出終極得獎者。三大獎項的結果將留待2027年1月1日晚上7時，假亞博舉行的頒獎禮當晚隆重揭曉，戰況令人期待。