《萬千星輝賀台慶》昨日圓滿結束，今年首度增設室外體育競技環節「東張女神盃」，由庭欣、何沛珈、梁敏巧、李旻芳、黎寬怡、甘詠寧同場決戰 400 米，由陸浩明做旁引述，而他的描述十足十跑馬一樣。最終李旻芳從後趕上奪冠，第二名為貓仔、第三名為陳庭欣。李旻芳更由阿姐汪明荃手上奪得獎盃。至於何沛珈就跑包尾，而曾追住目標跑足一個旺角的梁敏巧就跑尾二。汪明荃當時曾表示：「第一嗰個真係好落力，跑得好快，最尾嗰兩個好似鬥慢喎。」

賽前一班東張女神接受訪問，表示試跑過後都知誰是三甲，並指李旻芳如果再發力便有望跑第一。她們更指今次可以在台慶跑步非常新穎。最終由李旻芳奪冠，黎寬怡得亞軍、陳庭欣獲季軍，甘詠寧跑第4，而梁敏巧在尾段超前何沛珈拿下第 5名。事後網民認為何沛珈專登跑輸搏包尾可以獲得訪問，而她與李旻芳接受訪問時，就自爆「有小小貧血」，而李旻芳更指何沛珈近日身體不適，日前試跑時對方更跑至面唇白。何沛珈坦言大家見到她面青青時，立即給她能量水、糖果， 而開跑前也特別食多些，更吃不少朱古力，飲能量飲品。

李旻芳表示在衝刺的時候聽到老公大嗌「Gogogo」，笑言成為她的小小動力，「雖然最後已經腳軟，但都用埋最後股力衝埋過去。」李旻芳表示平日行山多，近期老公也有陪跑步，「放工之後返去，放狗嘅時候會帶隻狗一路放，一路跑。」