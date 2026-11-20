現年39歲的陳庭欣（Toby）自與拍拖8年的楊振源（Benny）分手後，感情動向備受關注。今日，有報道踢爆她與從事燈飾生意的老闆Gary秘密拍拖約半年，二人因打匹克球（Pickleball）而撻着，而男方五個月前才與前妻正式完成離婚手續，並育有一仔一女。陳庭欣今日親身開腔回應傳媒緋聞時，全盤否認戀情，更直言爆料者「一知半解」，力圖與男方劃清界線。

強調依然單身

面對報道指她與Gary 於今年4月因打波認識，陳庭欣親自糾正時間線，強調雙方認識已接近兩年，是朋友的朋友，絕非報道所寫的4月才開始。她表示二人僅是「波友」關係，平日多數是一大班共同朋友一齊打完波，亦一大班人去茶餐廳食飯，沒有刻意去想追求一事。對於報道，她指標題有誤導性，更影響到圈外朋友，她坦言感到無奈，慨嘆做藝人的感情事本身很私人，但明白大家會有興趣知道。陳庭欣更強調自己現階段仍是單身，更幽默自嘲若再傳出緋聞就會「冇朋友」，笑言不想入「孤獨村」。