鄧梓峰（十郎）今日（20日）到新城廣播為節目《我芝訂》任嘉賓，接受陳小芝、啤梨葉文輝及懷鈺訪問。十郎和小芝都是新城廣播開台的第一代DJ，兩人相識35年，當年十郎曾主持《隔夜峰佬鄧梓峰》。

被問到是否真的曾出現《輕輕鬆鬆鄧梓峰》節目時，十郎表示從來沒有，只是電視台宣傳人員的戲言。三位主持特別讓出節目時段，讓他真真正正主持了這個「都巿傳說」的節目，他說：「而家真係有呢個節目喇，正！」他希望有機會再把這個節目延續下去。江湖上對鄧梓峰有很多傳聞，主持一一詢問真假；首先，十郎證實太太是他在大學時期的初戀，之前從未拍拖，雖然有很多女性朋友，但從來沒拖手和單獨相處。雖然十郎太太王芷琳並非幕前藝人，但她跟圈中人十分有緣，更是已故女星施明的同母異父妹妹。