鄧梓峰（十郎）今日（20日）到新城廣播為節目《我芝訂》任嘉賓，接受陳小芝、啤梨葉文輝及懷鈺訪問。十郎和小芝都是新城廣播開台的第一代DJ，兩人相識35年，當年十郎曾主持《隔夜峰佬鄧梓峰》。
被問到是否真的曾出現《輕輕鬆鬆鄧梓峰》節目時，十郎表示從來沒有，只是電視台宣傳人員的戲言。三位主持特別讓出節目時段，讓他真真正正主持了這個「都巿傳說」的節目，他說：「而家真係有呢個節目喇，正！」他希望有機會再把這個節目延續下去。江湖上對鄧梓峰有很多傳聞，主持一一詢問真假；首先，十郎證實太太是他在大學時期的初戀，之前從未拍拖，雖然有很多女性朋友，但從來沒拖手和單獨相處。雖然十郎太太王芷琳並非幕前藝人，但她跟圈中人十分有緣，更是已故女星施明的同母異父妹妹。
鄧梓峰亦說到會考成績差、勁「肥佬」，成績全是F、G和H，之後洗心革面去到美國，因遠離兒時玩伴，加上美國生活苦悶，於是努力讀書，才成為波士頓大學學霸。鄧梓峰性格喜歡自學，他說：「我的事業高高低低，喺冇工作嘅低潮期決定自學，包括德文同法文、彈琴、揸飛機，總之就要學嘢。」被問到最難忘的教誨時，鄧梓峰感謝已故前輩黃霑曾教導他做主持要字字精簡：「如果用10個字講得到，就唔好用12個字啦！」他亦感恩已故的新城台長陳任，給他在新城廣播開台時做DJ的機會，並說陳任是他的恩師。