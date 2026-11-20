MIRROR成員柳應廷(Jer)今日(20日)生日，Jer 柳應廷歌迷會(JFC)特地於啟德體育園啟德零售館舉行為期14日的「2026 柳應廷生日展《Spiro》」(至11月22日)，展出Jer今年3首歌曲《跌在地上的怪獸》、《金剛不壞》和《魔笛》MV的戲服和道具，以及演唱會5套個人演唱會舞台戰衣和特別訂裝的Jer Lau球衣，還有珍貴的歌詞手稿，全部均是首度公開。而Jer除了特別為生日展拍攝五大不同風格的造型照，拍片分享生日感受，更親自到訪展場打卡、抽盲盒、玩扭蛋等，在展板上簽名並留下小卡感謝柳柳粉(fans暱稱)，並透露歌詞手稿的小秘密。

五大造型 百變柳應廷 展覽以拉丁文《Spiro》命名，意思是「呼吸」，引伸於指循環不息的生命軌跡，寄意Jer以充滿感染力的歌聲，提醒大家在繁忙生活尋回個人節奏，守著最真實的自己。Jer 特意為生日展拍攝一輯全新獨家寫真，五大造型各有心思，戴眼鏡的「文青」造型代表日常上班族，紅色系列的「狂野」造型代表舞台上的演出，「球衣」造型代表工作之外不忘個人興趣，「睡衣」造型則代表輕鬆可愛的一面，而「生日」限定造型則以百家布呈現Jer作為藝人的不同面向。歌迷會籌委表示，今次特別要求Jer戴眼鏡的造型照，而Jer的球衣亦是特地訂製，原本是僅次一件，由於生日展反應熱烈，在徇眾要求下公開讓fans訂購，而場內的足球亦是Jer拍照時的真道具。

迷失時有fans笑容予肯定 展館入口有Jer 親筆撰寫心聲，答謝樂迷支持，他直言，「做音樂有時會好迷失，但見到大家嘅笑容，好似已經俾咗個肯定自己。」他不忘叮囑fans要好好照顧自己，並承諾繼續以音樂作支持，「同大家繼續渡過所有開心和唔開心嘅Moment。」他亦拍下短片分享又大一歲的感受，他笑言又多一條皺紋，不值得高興，「但經歷多咗，今年經過咗好多同大家好開心唧Moment，喺舞台都見過我好多唔同面向，嚟緊生日願望係多啲時間見到大家，多啲表演多啲歌，可以成日唱歌俾大家聽，係我嘅生日願望，希望大家都青春常駐，開開心心。」

每粒字都有Presentation 展區亦展出兩套MV 拍攝服飾，其中《跌在地上的怪獸》全白天使服，可見走見冰島山嶺和雪地的痕跡，而《金剛不壞》的判官服亦見被燒過的梵文布，還有新歌《魔笛》的王冠，為了重置MV畫面，JFC特別訂造仿《魔笛》MV的王座，讓fans打卡拍照。另一珍貴展品系列是滿有「Jer式筆記」的歌詞手稿，包括《記憶倒行》、《不要說出來》、《金繼》、《跌在地上的怪獸》、《金剛不壞》和，其中《金剛不壞》亦清楚可見小克修改的一句歌詞，將「壞還是賤 還是怪別理解」改為「賤人涼薄/無犯駁別理解」。Jer親自參觀時，亦有分享筆記的小秘密，「每粒字都有個Presentation，唔可以係簡簡單單嘅一粒字，每粒字輕重都唔同，所以特別mark得好多，你見我啲慢歌通常mark得多啲，快歌無咁多，因為無咁難唱，唔使咁多presetation，所以呢兩首(《記憶倒行》和《不要說出來》)mark得比較多，快歌《魔笛》就會少啲mark。」

裂縫生命 互勉修復 互動區域除了猶如大型「賭場」的扭蛋區，扭蛋禮品有A3生日展造型海報、親簽寶麗來照片等，不少fans投進金幣「一賭再賭」，務求取得心頭好的戰利品。另外，還有以日本傳統「金繼」(Kintsugi)為概念的「修復隧道」，寓意即使經歷人生挫折低谷，在充滿裂縫的生命，亦有Jer的音樂作陪伴和勉勵，同時樂迷可以小卡親手寫下生日祝福和心話，歌迷會將收集轉交給Jer。

演唱會戰衣 份量十足 展區橫跨兩層，參觀完地下展區，可移步至2樓天橋延伸展區，乘搭扶手電梯時，緊記留意展區天花頂蓋的「睡衣柳」巨像，無論從哪個方向望，都會被Jer目不轉睛地盯著，更獲本尊參觀時親身驗證。長廊擺放兩次個唱《The Shape Of Breathing》和《The Shade Of Breathing》的5套戰衣，包括紅色狂怒、藍色的憂鬱情傷、暗黑的荊棘成長和白系希望生氣，以及開場的天使翼歌衫，JFC籌委指出，一對黑色天使翼配「骨架」設計，份量十足，要兩個人合力才能抬起；即使除去天使翼，要孭著這套衫打太鼓絕不容易，怪不得Jer要勤練背肌。不得不提是「MM7」的傘子道具，每一把都有舞者的專屬名字。長廊播放Jer的歌曲，既可讓fans記憶倒行回顧演唱會的精彩片段，亦是讓路人通往認識Jer音樂世界的橋樑。

Jer(aka Vivienne)的世界除了音樂和足球，當然還有美食。除核心主展區及延伸展區外，二樓的美食廣場亦於整個11月期間，設置8款單曲吊掛牌及檯貼、Jer 生日派對造型餐枱紙以及大型長廊式螢幕聯動輪播，讓大眾認識以音樂感染生命的柳應廷。