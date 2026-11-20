TVB台慶劇《玫瑰戰爭》主要演員包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹等，今晚（20日）播出的《玫瑰》第九集「致命證物」，安安（鄺潔楹飾）手上握有涉及子盈（陳自瑤飾）死亡真相的關鍵USB；加上平時對外口沒遮攔，令生哥（陳豪飾）不滿。至於黎綺雲（林夏薇飾）為討好生哥，以20萬高價向安安收購USB，惜交易之際，安安突然反口加價，招來殺身之禍遭撞飛滅口，情況危殆。
飾演安安的鄺潔楹（Judy），劇中有多場豁出去的突破性演出，包括鞋底藏鐵釘「欺騙」測謊機、在迷離狀態下援交、遭林景程箍頸，以及遭汽車撞飛等，當中箍頸場口，因Judy的「反白眼」奄奄一息狀態極度像真，獲網民洗版大讚好戲之餘，亦笑指她夠晒豁出去。
水汪汪大眼睛成招牌
除了特定場口表現，網民覺得Judy將蠢鈍冇腦、心無城府、貪威識食兼貪生怕死的「辣妹明星仔」演得入型入格，大有驚喜，並指其與原著的年輕角色最為相像，大讚劇組選角有眼光。在《玫瑰》中，Judy的骰身形及童顏亦引發關注，獲封「可愛萌妹」的同時，網民對於她已年屆34歲大感驚訝，大讚她靚得天然，尤其一雙「水汪汪大眼睛」更是搶焦，與同樣出名逆齡的羅毓儀並列TVB頭號「童顏美女」。談到角色，Judy早前接受tvb.com訪問時，坦言角色與自己真實性格完全相反，直指自己私下文靜不多嘴之餘，還是深思熟慮及努力求進步的人。談到有網民笑她反白眼夠晒投入，Judy受訪時笑言其實拍攝時並沒有為意，透露由於當日一口氣拍攝了三場重點戲，分別是被潑水、被箍頸及被撞飛，當時頗為疲累，因而不自覺地反了白眼：「有網民討論我開心呀，至少代表演得夠真先。」
談到另一場援交戲，Judy透露原來過去六年拍劇生涯從沒拍過親熱戲，最多只係拖吓手仔，故今次要拍攝援交場口，還要演繹迷離狀態確是一大挑戰。Judy坦言很感激劇組及對手李顯曜全程貼心照顧，令她能在完全放心及放鬆的情況下完成演出：「劇組知我緊張，佢哋事先有問我同邊位男演員演會放鬆少少，最後搵咗李顯曜」、「李顯曜其實仲緊張過我，拍完每個鏡頭佢都不斷問有冇整到我，又會不斷幫我遮遮掩掩等我唔會走光，所以成個拍攝都好放鬆同順利。」另外，今晚一場「撞車」戲公開幕後花絮，整個拍攝過程十分認真又講究；Judy拍攝所有動作場口前，都有導演及武指貼身講解及示範。現場除了有齊安全軟墊，幕後於Judy拍攝期間又全程𥄫實，一有需要即衝前扶實Judy，甚是嚴謹。另雖然鏡頭所見Judy被撞飛時「衝力十足」，但其實全部都是Judy自己發力，Judy先是自己衝向車頭，之後再自己竭力「向後飛」，營造被撞飛效果，絕對安全。值得一提的是，能夠拍出這樣好的效果，Judy腰力、腳力及爆發力均不惹少，身手不俗！