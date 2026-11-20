TVB台慶劇《玫瑰戰爭》主要演員包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹等，今晚（20日）播出的《玫瑰》第九集「致命證物」，安安（鄺潔楹飾）手上握有涉及子盈（陳自瑤飾）死亡真相的關鍵USB；加上平時對外口沒遮攔，令生哥（陳豪飾）不滿。至於黎綺雲（林夏薇飾）為討好生哥，以20萬高價向安安收購USB，惜交易之際，安安突然反口加價，招來殺身之禍遭撞飛滅口，情況危殆。

飾演安安的鄺潔楹（Judy），劇中有多場豁出去的突破性演出，包括鞋底藏鐵釘「欺騙」測謊機、在迷離狀態下援交、遭林景程箍頸，以及遭汽車撞飛等，當中箍頸場口，因Judy的「反白眼」奄奄一息狀態極度像真，獲網民洗版大讚好戲之餘，亦笑指她夠晒豁出去。