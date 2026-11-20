名媛林恬兒（Emily）與何正德（Kent）婚姻早前亮起紅燈，今年8月男方被網民公開在加拿大溫哥華與長髮新歡Janelle攬錫的片段，二人被揭已辦理離婚手續。可惜一波未平一波又起，昨日網上突傳一張林恬兒與JW舊愛葉韋彤（Tarzan）的親密照，據指Tarzan只是林恬兒細佬的好朋友，而該照片原存於女方的私人iCloud「最近刪除」相簿中，懷疑遭人未經授權存取，林恬兒已即時透過律師向前夫何正德發出律師信要求交代。
為父親林建岳慶生
今日晚上時份，林恬兒發個人聲明回應近日風波，內容提及：「過去幾天，對於我於2026年10月慶祝生日時拍攝的一張私人照片在未經授權的情況下被公開，我感到深切震驚與困擾。此次事件構成了對我個人隱私及雲端數據安全的嚴重侵犯。個人生活以這種方式被曝光，不僅令人心痛，更令我感到不安與威脅。在此艱難時刻，我最關心的是我子女的福祉與安全。我衷心感謝朋友們及公眾對我的支持、理解，以及在我最需要的時候與我同行。然而，由於此事涉及嚴重且可能構成刑事罪行的行為，我已正式將此事交由警方調查。我完全信任執法部門能查明我的個人及雲端數據是如何被非法取閱，以及誰應為散布行為負責。鑑於此事已進入法律程序，我目前將不會再作進一步評論。我懇請傳媒及公眾尊重我一家人的私隱，並在這段艱難時期給予我們所需的空間。」
雖然連環爆出婚變及私密照外洩風波，但林恬兒近日仍有更新社交網，大曬與父親林建岳及妹妹林心兒的溫馨生日合照，照片中見到她與妹妹林心兒齊齊穿上黑色露肩上衣配牛仔褲，身材弗爆，並一左一右挨實坐在中間的林建岳，展露燦爛笑容，而林建岳則流露一臉慈父的樣子，場面溫馨。現場更佈置上掛有金色「HAPPY BIRTHDAY」氣球，前方圓桌則擺滿精緻小食，林恬兒甜蜜寫上「Daddy's girls」，盡顯父女情深。