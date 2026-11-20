為父親林建岳慶生

今日晚上時份，林恬兒發個人聲明回應近日風波，內容提及：「過去幾天，對於我於2026年10月慶祝生日時拍攝的一張私人照片在未經授權的情況下被公開，我感到深切震驚與困擾。此次事件構成了對我個人隱私及雲端數據安全的嚴重侵犯。個人生活以這種方式被曝光，不僅令人心痛，更令我感到不安與威脅。在此艱難時刻，我最關心的是我子女的福祉與安全。我衷心感謝朋友們及公眾對我的支持、理解，以及在我最需要的時候與我同行。然而，由於此事涉及嚴重且可能構成刑事罪行的行為，我已正式將此事交由警方調查。我完全信任執法部門能查明我的個人及雲端數據是如何被非法取閱，以及誰應為散布行為負責。鑑於此事已進入法律程序，我目前將不會再作進一步評論。我懇請傳媒及公眾尊重我一家人的私隱，並在這段艱難時期給予我們所需的空間。」