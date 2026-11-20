全新訪談節目《我和牠的故事》逢周四、五晚10點TVB Plus（82台）)播映，今晚（20日）嘉賓Maria Cordero（肥媽），她的歌聲嘹亮且煮得一手好菜，真性情外貌有一顆愛護小動物的善心。肥媽提到鍾情狗狗的原因，她語帶感觸說︰「你養人，人哋都會betray（背叛）你；你養狗幾日，佢真係記你好耐，有時養狗，佢點樣報答你係唔知㗎。」

冬蟲草補品當零食 肥媽目前飼有6犬，今次只出動3頭，包括混種大狗Charcoal、唐狗Money及史納莎Ella。不要小看Ella個子小小，為家中小霸王，肥媽解釋︰「因為最先嚟，所有其他狗都畀佢鬧過吠過，係唔敢蝦大狗，根本唔理佢。」她透露高峰期狗狗的數目有17隻之多，大部份都是流浪狗，這段人狗緣份由肥媽搬入大埔開始。當年家居附近有一大群混種流浪狗，肥媽見牠們可憐開始每日餵養，慢慢便變成家中常客，最後登堂入屋，她回想當時情況說︰「初初唔黐人㗎，可能畀人打得多，好驚人。就算你畀嘢佢食，要等你行開先敢食。有一年凍得太緊要，我喺地下鋪地毯，鋪下鋪下（狗狗）嚟咗屋企門口住。」一群狗狗聚在一起，引來鄰居投訴，肥媽把心一橫在家門前築起鐵圍欄，限制狗狗的活動範圍，正式收養成為家中一份子。當時17隻狗狗中大部份為大型犬，肥媽表示應對大狗心思要越細，出外遛家要跟在自己身邊，最好戴上口罩。而每趟外出，都會帶上類似湊仔的百寶袋，內有水、濕紙巾、口罩、狗糧、紙巾、盛水的杯等，一點都不簡單。而今次出鏡的Charcoal已經是流浪狗群的第三代，都是由肥媽接生。